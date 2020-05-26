Лето пришло: как будут отдыхать дети в Хабаровском крае в 2020 году

Заканчивается учебный год, и пока только выпускники знают, чем будут заниматься этим летом - сдавать экзамены и поступать в колледжи и вузы. А у остальных ситуация менее определенная. «Комсомолка» разбирается, как будут отдыхать дети Хабаровского края в условиях режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса.

БРОНЬ С ОТКРЫТОЙ ДАТОЙ

Итак, сейчас в лагерях горячая пора, ведь несмотря на то, что старт летней детско-лагерной кампании пока отложен, учреждения должны быть готовы принять смены. То есть нужно закончить ремонт, привести все корпуса и территорию в нормативное состояние. Реестр детских оздоровительных лагерей пока еще формируется, в этом году все базы детского отдыха под особенно пристальным вниманием. Слишком памятна еще трагедия прошлого лета, ни в коем случае нельзя допустить подобного. В МЧС по Хабаровскому краю готовы к проведению проверок.

- Как только будет сформирован реестр и поступит соответствующее распоряжение, мы приступим к проверкам. Смысла проверять лагеря заранее нет. Допустим, инспектор проверит учреждение за две-три недели до начала смены, а к тому моменту, как дети заедут, что-то изменится: захламят проходы, сломаются датчики - возможно все, - объяснила Екатерина Потворова, сотрудник пресс-службы ГУ МЧС по Хабаровскому краю. - Сейчас мы ждем официального распоряжения.

Распоряжения этого ждут все, особенно родители. По предварительной информации (а она до последнего момента будет предварительной - все зависит от того, как будет складываться эпидобстановка), старт летней оздоровительной кампании ожидается не ранее 20 июня. В министерстве образования и науки Хабаровска подчеркнули, что единой даты открытия лагерей ждать не стоит - каждое муниципальное образование самостоятельно решит это по обстановке.

- Мы рекомендуем открывать лагеря дневного пребывания малыми группами, соблюдая все требования Роспотребнадзора. Кроме того, Министерство просвещения РФ рекомендует проводить смены продолжительностью 14 дней вместо 21. В таком случае количество смен увеличится и повысится охват детей, - сообщила Виктория Хлебникова, министр образования и науки Хабаровского края.

ЖДЕМ - НЕ ДОЖДЕМСЯ!

Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления (так официально именуется список летних лагерей) пока еще не сформирован полностью. Но процесс активно идет. Найти документ можно на сайте минобрнауки края: вкладка «Деятельность» - «Организация отдыха, оздоровления и занятости». Как объяснили журналисту «КП» - Хабаровск» на горячей линии минобразования по летнему отдыху, у родителей есть возможность забронировать путевки. Для этого нужно связываться с дирекцией лагеря, телефоны есть в реестре за прошлый год и за текущий. Мы позвонили в один из известных детских лагерей, там подтвердили: путевку забронировать можно, но пока без конкретных дат - можно высказать пожелания по месяцу.

- Мы пока не решили, будем ли в этом году отправлять сына в лагерь. Бабушки в деревне у нас нет, увы, - рассказала Елена Романова, моя знакомая, мама 11-летнего подростка. - Скорее всего, будем в городе. Меня не очень устраивает сокращение продолжительности смены - две недели, это ни о чем. Только-только ребенок перезнакомится с окружающими, как уже домой уезжать. На две смены отправлять? Во-первых, нужно посмотреть по стоимости путевок, во-вторых, по тематике смены. Сын любит активный отдых, ему бы мяч погонять, если смена будет с упором на интеллектуальную составляющую, ему точно не понравится.

Другая моя знакомая, у которой трое детей, ждет - не дождется начала летней кампании. И дети, и родители устали от самоизоляции, от прогулок на «длинном поводке» вокруг дома. Насчет денег она не переживает, знает, что стоимость путевок в Хабаровском крае частично компенсируют.

- Младшая, понятно, останется дома - ей всего пять. А старших - десятилетнюю дочку и восьмилетнего сына - хочу куда-нибудь отправить. Все трое очень скучают по детсаду и школе, они у меня очень общительные, друзей там у них много, - поделилась Наталья Савельева, хабаровчанка. - Сына планирую в лагерь при школе отдать - пока еще маленький, пусть ко мне поближе будет. А Иру, дочку, если загородные лагеря заработают, отправлю в пригород. Она уже ездила, ей понравилось, очень ждет новой поездки.

Поедет ли Ира и еще тысячи детей на отдых - сказать пока сложно. Повторюсь, все будет зависеть от ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией. Если сложится неблагоприятная тенденция, то вряд ли краевое правительство разрешит начать кампанию - ради сохранения здоровья стоит пожертвовать загородным отдыхом.

СПРАВКА

По информации правительства Хабаровского края, в регионе к летней кампании готовы 467 организаций, из них 420 лагерей с дневным пребыванием, 16 - загородные оздоровительные лагеря и 31 лагерь труда и отдыха школьников.

Компенсация родителям в этом году составит 90%, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путевка бесплатна - компенсация 100%. Если лагерь расположен за пределами Хабаровского края, то родителям возместят половину стоимости путевки. Впрочем, учитывая текущую эпидемиологическую ситуацию, вряд ли родители отправят ребенка в другие края-области.