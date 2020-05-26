Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 26 мая 2020 года: излечились 759 человек

Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 26 мая 2020 года – всего случаев заболевания одна тысяча 706. Из них вылечились 759 человек, 10 скончались, остальные получают лечение.

Общее количество случаев заражения в районах и городах края по данным регионального минздрава по сравнению с предыдущими сутками:

1 Хабаровск и Хабаровский район – 1381 (+12)

2 Ульчский район – 160 (+2)

3 Советско-Гаванский район – 47 (+10)

4 Комсомольск-на-Амуре и Комсомольский район – 56 (+20)

5 Район имени Лазо – 39 (+7)

6 Ванинский район – 15 (+0)

7 Николаевский район – 7 (+1)

8 Охотский район – 7 (+2)

9 Солнечный район – 16 (+1)

10 Верхнебуреинский район – 5 (+1)

11 Амурский район – 9 (+5)

12 Бикинский район – 12 (+3)

13 Вяземский район – 4 (+1)

14 Район имени Полины Осипенко – 1 (+0)

15 Нанайский район -1 (+0)

16 Аяно-Майский район – 0

17 Тугуро-Чумиканский район – 0

За сутки в регионе выявили в общей сложности 62 новых случаев заболевания.

- На сегодняшний день под медицинским контролем остаются три тысячи 907 человек. С начала текущего года в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, расположенных на территории края, досмотрели одну тысячу 133 транспортных средства, 55 тысяч 605 человек, - прокомментировали в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.