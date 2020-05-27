Отдых в Приморье в 2020 году: туры из Хабаровска

Базы отдыха Приморского края - по-прежнему самый доступный вид отдыха для хабаровчан. Поездка к морю во многих семьях такая же устоявшаяся традиция, как посадка картошки, или праздничный салют в День города. Пандемия коронавирусной инфекции нового типа нанесла существенный урон российской экономике. В полной мере ощутили его и те туристические компании, которые были ориентированы на заграничный отдых. С другой стороны, великолепная природа Приморского края - прекрасная альтернатива пляжам Турции и Таиланда. Целебный морской воздух, величественные скалы, чистое море и пляжи на любой вкус - все это готовы предложить туристические компании Хабаровска. Итак, на чем остановить свой выбор?

Туристическая компания "Парус"

ПОЛЕЖУ НА ПЛЯЖУ

Любителям пляжного отдыха стоит обратить внимание на «золотое кольцо» Приморья - Ливадию. Андреевка, Рязановка, Волчинец - это длинные песчаные пляжи. Посетить их можно как в рамках тура выходного дня, так и оформив путевку на 10-14 дней. Как такового досуга здесь нет, но для тех, кто устал от городской суеты и хочет вместо шума машин наслаждаться прибоем, здесь самое место. Особое место - город Находка, расположенный так, что можно выбрать пляж на любой вкус, от привычного галечного до экзотического, с черным вулканическим песком.

База отдыха "Нептун"

ДЛЯ НЕПОСЕД

Для тех, кто не представляет себе жизни без приключений, Приморский край - неисчислимая сокровищница подводных богатств. Для рыбалки и дайвинга стоит выбрать северную часть края, здесь подводная флора и фауна представлены во всем своем великолепии. Подойдут для экстремального отдыха и острова - Рейнеке, Рикарда, Попова. Но, отправляясь туда, следует помнить о непредсказуемости приморской погоды и рассчитывать время с запасом.

Туры на берег

ВСЕЙ СЕМЬЕЙ

Если море и чудеса природы для вас не главное, в качестве места отдыха можно рекомендовать Владивосток. Большой портовый город с развитой инфраструктурой и богатой историей. Отличное место, где можно проводить время, в сущности, ничем не занимаясь. К тому же здесь богато представлен детский досуг. Помимо парков развлечений, ребятишки будут в восторге от чудес владивостокского океанариума, а шоу с дельфинами никого не оставит равнодушным.

Туристическая компания "Круиз"

"Междуречье" - настоящий дом с приведениями

База отдыха "Амтраханка"