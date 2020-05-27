2020-05-27T07:09:12+03:00
Туризм

Отдых в Приморье в 2020 году: туры из Хабаровска

Где отдохнуть в Приморье, когда покупать путевку и сколько это стоит?
Евгения МОЛОТОВА
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Океанариум на острове РусскийОкеанариум на острове РусскийФото: Евгения МОЛОТОВА
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Базы отдыха Приморского края - по-прежнему самый доступный вид отдыха для хабаровчан. Поездка к морю во многих семьях такая же устоявшаяся традиция, как посадка картошки, или праздничный салют в День города. Пандемия коронавирусной инфекции нового типа нанесла существенный урон российской экономике. В полной мере ощутили его и те туристические компании, которые были ориентированы на заграничный отдых. С другой стороны, великолепная природа Приморского края - прекрасная альтернатива пляжам Турции и Таиланда. Целебный морской воздух, величественные скалы, чистое море и пляжи на любой вкус - все это готовы предложить туристические компании Хабаровска. Итак, на чем остановить свой выбор?

Туристическая компания "Парус"

Туристическая компания "Парус"

ПОЛЕЖУ НА ПЛЯЖУ

Любителям пляжного отдыха стоит обратить внимание на «золотое кольцо» Приморья - Ливадию. Андреевка, Рязановка, Волчинец - это длинные песчаные пляжи. Посетить их можно как в рамках тура выходного дня, так и оформив путевку на 10-14 дней. Как такового досуга здесь нет, но для тех, кто устал от городской суеты и хочет вместо шума машин наслаждаться прибоем, здесь самое место. Особое место - город Находка, расположенный так, что можно выбрать пляж на любой вкус, от привычного галечного до экзотического, с черным вулканическим песком.

База отдыха "Нептун"

База отдыха "Нептун"

ДЛЯ НЕПОСЕД

Для тех, кто не представляет себе жизни без приключений, Приморский край - неисчислимая сокровищница подводных богатств. Для рыбалки и дайвинга стоит выбрать северную часть края, здесь подводная флора и фауна представлены во всем своем великолепии. Подойдут для экстремального отдыха и острова - Рейнеке, Рикарда, Попова. Но, отправляясь туда, следует помнить о непредсказуемости приморской погоды и рассчитывать время с запасом.

Туры на берег

Туры на берег

ВСЕЙ СЕМЬЕЙ

Если море и чудеса природы для вас не главное, в качестве места отдыха можно рекомендовать Владивосток. Большой портовый город с развитой инфраструктурой и богатой историей. Отличное место, где можно проводить время, в сущности, ничем не занимаясь. К тому же здесь богато представлен детский досуг. Помимо парков развлечений, ребятишки будут в восторге от чудес владивостокского океанариума, а шоу с дельфинами никого не оставит равнодушным.

Туристическая компания "Круиз"

Туристическая компания "Круиз"

"Междуречье" - настоящий дом с приведениями

"Междуречье" - настоящий дом с приведениями

База отдыха "Амтраханка"

База отдыха "Амтраханка"

Туры от "Ба Гуа"

Туры от "Ба Гуа"

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