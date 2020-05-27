«Не делайте нам больно и обидно»: малые народности в Хабаровском крае забили тревогу

Малые народности Приамурья забили тревогу из-за новых правил рыболовства, которые хотят ввести в 2020 году. Напомним, 6 мая на федеральном портале проектов нормативных правовых актов появился проект приказа Министерства сельского хозяйства России «Об установлении ограничения рыболовства тихоокеанских лососей в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне в 2020 году». С этого и началась волна недовольства, о которой рассказали в Ассоциации коренных малочисленных народов севера в Хабаровском крае.

СУТЬ ПРОБЛЕМЫ

Согласно этому документу коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока предлагают ограничить длину плавных сетей без предоставления рыболовного участка до 50 метров в самом Амуре и до 30 метров в его притоках. Если рыболовный участок выделят, то длину сетей можно увеличить до 100 метров при рыбалке в основном русле и до 50 метров при рыбалке в притоках. Сами же представители КМНС считают, что такие изменения в области рыболовства на Дальнем Востоке поставят под угрозу не только их традиционный вид деятельности, но и в целом существование самих малых народностей Приамурья.

ОБРАЩЕНИЕ К ПРЕЗИДЕНТУ РОССИИ

Представители малых народностей уже составили коллективное обращение на имя президента России. Под ним подписались три с половиной тысячи человек. Они также отправили свои предложения председателю правительства, министру сельского хозяйства РФ, губернатору Хабаровского края и другим лицам, способным повлиять на решение данного вопроса.

- В пункте втором проекта приказа предлагаются меры, недопустимые к применению, в результате которых мы, коренные малочисленные народы Севера, проживающие в бассейне реки Амур, останемся без рыбы, не сможем отловиться. Эти меры можно расценивать как сознательный геноцид и без того малочисленных этнических групп. Осенняя кета и другие виды тихоокеанских лососей - это основа нашего существования, культуры, мировоззрения, неотъемлемая часть жизни народов Амура, а для большинства людей это еще и единственный источник пропитания, - говорится в обращении.

Свою позицию жители объяснили так: 50 метров - это все равно что запрет. Ловить рыбу такой сетью невозможно из-за сильного течения широкого Амура. К слову, пропитание для свыше 20 тысяч человек аборигенов в таком случае просто не удастся собрать.

ПОЗИЦИЯ ЧИНОВНИКОВ И НЕРЕШЕННАЯ ПРОБЛЕМА

Предлагаемые запреты Минсельхоза Любовь Одзял, вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округу прокомментировала так:

- На совещании по обсуждению стратегии промысла тихоокеанских лососей в Хабаровском крае причинами такого решения назвали значительное увеличение количества поданных заявок в Амурское территориальное управление от КМНС (на несколько тысяч) и увеличение лимитов для коренных народов до 100 килограммов на одного человека. По мнению чиновников, это создает угрозу вылова осенней кеты в Амуре.

Отметим также, что действующий административный регламент не предусматривает проверку национальной принадлежности заявителей. В последнее время наметилась тенденция, что заявки подают лица, не относящиеся к коренным малочисленным народам Севера. Из-за этого и увеличивается количество заявок. Об этой проблеме представители малых народностей также не раз заявляли.

ПОЧЕМУ ИСЧЕЗАЕТ РЫБА?

В предстоящую осеннюю путину ожидается хороший ход осенней кеты, так как цифры по скату молоди весной 2017 года были высокие. По действующему законодательству в первую очередь запрещается промышленное рыболовство, а не традиционное. Именно в промышленных заездках массово погибает рыба, идущая на нерест, что ставит под угрозу само существование лососей в Амуре. Авторы коллективного обращения акцентируют внимание на этом в своем обращении.

- Именно заездками, а не сетями выбили горбушу и летнюю кету, - утверждают представители КМНС.

В частности свое обращение по поводу планируемых изменений выразил Константин Бельды, член Союза писателей РФ. Он также обратился к власть имущим:

- Я прошу, не делайте нам больно и обидно. Амур и его достояния - это наше историческое богатство, из него берем нашу этническую пищу.

Расставить точки над i сможет поименный реестр коренных малочисленных народов Севера. Тогда количество псевдонациональных общин существенно снизилось бы, а следовательно, уменьшилось бы количество заявок, и квоты распределялись бы между настоящими коренными жителями. В правительстве края на «рыбных» заседаниях поднимали проблему: естественный прирост коренных жителей невелик, а количество вновь возникаемых общин растет значительными темпами. Известно, что в Охотском районе есть несколько общин, главы которых мало того, что живут в Москве, - среди их предков вряд ли отыщутся нанайцы или эвенки.