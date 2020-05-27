Взаимодействие депутатов Хабаровска с горожанами в период коронавируса

Городская Дума — это не просто орган исполнительной власти, но и надежда многих жителей города, ведь именно от депутатов зависит стабильность и благосостояние Хабаровска. Несмотря на сохраняющийся режим самоизоляции, работы у гордумы только прибавилось. На днях депутаты уже выбрали «Почетных граждан города», провели совещание по снижению налоговой нагрузки на предпринимателей и развитию территорий общественного самоуправления краевой столицы. О том, что ещё происходит в Хабаровске, рассказал председатель Хабаровской городской Думы Михаил Сидоров.

Михаил Сидоров, председатель Хабаровской городской ДумыФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 27_05_2020.