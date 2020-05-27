2020-05-27T08:50:42+03:00
Это - Хабаровск!

Взаимодействие депутатов Хабаровска с горожанами в период коронавируса

Прямой эфир 27 мая на частоте 88,3 FM
Надежда ВЫХОДЦЕВААгапи ПЕТРОСЯН
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Взаимодействие депутатов Хабаровска с горожанами в период коронавирусаВзаимодействие депутатов Хабаровска с горожанами в период коронавирусаФото: Сергей ПЯТКОВ
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Городская Дума — это не просто орган исполнительной власти, но и надежда многих жителей города, ведь именно от депутатов зависит стабильность и благосостояние Хабаровска. Несмотря на сохраняющийся режим самоизоляции, работы у гордумы только прибавилось. На днях депутаты уже выбрали «Почетных граждан города», провели совещание по снижению налоговой нагрузки на предпринимателей и развитию территорий общественного самоуправления краевой столицы. О том, что ещё происходит в Хабаровске, рассказал председатель Хабаровской городской Думы Михаил Сидоров.

Михаил Сидоров, председатель Хабаровской городской Думы Фото: Сергей ПЯТКОВ

Михаил Сидоров, председатель Хабаровской городской ДумыФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 27_05_2020.

Михаил Сидоров 27_05_2020

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ИСТОЧНИК KP.RU

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