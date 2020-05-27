Самозанятые граждане в Хабаровском крае. Льготы и послабления

В Хабаровском крае планируют ввести специальный налог на профессиональный доход. Так, с 1 июля этого года самозанятые граждане смогут легализовать свою предпринимательскую деятельность по льготным ставкам. Кто может рассчитывать на послабления и как подать документы, рассказал руководитель Управления Федеральной налоговой службы России по Хабаровскому краю Сергей Ефремов

Сергей Ефремов, руководитель Управления Федеральной налоговой службы России по Хабаровскому краюФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 27_05_2020.