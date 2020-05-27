2020-05-27T10:46:45+03:00
Общество

Добыча золота на территории тигров в Хабаровском крае может обернуться международным скандалом

Власти региона ответили, что в этой местности будет разведка, в ближайшие два-три года строиться ничего не будет
Александр ШТААЛЬ
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Добыча золота на территории тигров в Хабаровском крае может обернуться международным скандаломДобыча золота на территории тигров в Хабаровском крае может обернуться международным скандаломФото: Правительство Хабаровского края
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Территория в верховьях сразу двух рек - Обора и Дурмина - оказалась спорной. С одной стороны недропользователи, которые уже засучили рукава и готовы взрывать, рыть землю ради золота. С другой стороны зоозащитники, которые отчаянно пытаются отстоять покой тигров, которым нужны особые условия для жизни и продолжения рода.

ПОЗИЦИЯ УЧЕНЫХ

В верховьях рек Обор и Дурмин обитает крупнейшая вне особо охраняемых природных территорий группировка амурского тигра. Животные занесены в Красную Книгу. Ради сохранения их популяции ученые стараются изучить, как следует, этих редких зверей, чтобы в дальнейшем создавать для них максимально комфортные условия. Специалисты считают, что разработка месторождения перережет пути миграции тигров.

- Если в верховьях рек начнутся буро-взрывные работы, построят ГОК, ЛЭП, дороги, то ни о какой миграции больше речи не будет, - объясняет Сергей Колчин, научный сотрудник Института водных и экологических проблем дальневосточного отделения РАН.

Они же, то есть ученые, утверждают, что амурский тигр может адаптироваться практически ко всем формам хозяйственной деятельности. Исключение только разработки полезных ископаемых. Это обстоятельство закреплено в стратегии сохранения амурского тигра в Российской Федерации.

- Разведка и добыча золота в верховьях рек Обор и Дурмин нарушит ключевые места обитания тигра, что прямо запрещено федеральными законами «Об охране окружающей среды» и «О животном мире», - отметили в Российском отделении Greenpeace.

ВОЗМОЖЕН МЕЖДУНАРОДНЫЙ СКАНДАЛ

Золотодобытчики не стали вникать во все тонкости жизни тигров и уже 18 мая доставили вахту из 15 человек и спецтехнику. Местные жители видели, как привезли трактор, буровую установку и многое другое, что нужно для работы. Зоозащитники в попытках сохранить территорию за тиграми используют более веские аргументы.

- Разрушение важнейших мест обитания тигра в результате добычи золота не только незаконно, но и грозит нашей стране очередным международным скандалом. В 2022 году Россия собирается проводить международный форум по сохранению амурского тигра, а компания-недропользователь к тому времени нанесет популяции этого редкого животного значительный урон, - уверен эксперт Greenpeace Михаил Крейндлин.

ПОЗИЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

Российское отделение Greenpeace направило министру природных ресурсов Дмитрию Кобылкину и губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу требования остановить разведку и добычу полезных ископаемых в верховьях рек Обор и Дурмин.

- В этой местности будет разведка, в ближайшие два-три года строиться ничего не будет. Для тигров никакой опасности в Минприроды не видят, - прокомментировали происходящее в пресс-службе правительства региона.

Тем не менее на сегодняшний день нет информации об объемах золота на месторождении в верховьях рек Обор и Дурмин. Сами недропользователи пока объясняют свои действия так: хотят разведать эту местность, чтобы понять целесообразность вложений в начало добычи. Кроме того, в организации предоставили необходимые документы, в том числе и лицензию на разведку и добычу, оформленную в Роснедра.

- Отказать в этом у минприроды края оснований не было, так как все необходимые документы компания предоставила. Приступить к работам она планирует в этом году, данный вид работы имеет характер минимального воздействия на природу, - отметили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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