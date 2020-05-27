Послабления в сфере ЖКХ. Хабаровские реалии.

Слово «коронавирус» не сходит с первых полос и телеэкранов. Чаще всего говорят о поддержке предпринимателей, но и обычные люди столкнулись с немалыми трудностями. Зарплаты резко упали, а счета за коммунальные услуги продолжают расти. Собираемость платежей с начала периода самоизоляции значительно снизилась, а задолженность хабаровчан по оплате «коммуналки» составляет в общей сумме 42 млн. рублей. Что делать в такой ситуации? Ждать ли послаблений? Об этом рассказала генеральный директор некоммерческого партнерства «ЖКХ-ГРУПП» Ольга Беленькая.

Ольга Беленькая, генеральный директор некоммерческого партнерства «ЖКХ-ГРУПП»Фото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 28_05_2020.