2020-05-28T07:29:37+03:00
Это - Хабаровск!

Послабления в сфере ЖКХ. Хабаровские реалии.

Прямой эфир 28 мая на частоте 88,3 FM
Надежда ВЫХОДЦЕВААгапи ПЕТРОСЯН
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Послабления в сфере ЖКХ. Хабаровские реалии.Послабления в сфере ЖКХ. Хабаровские реалии.Фото: Сергей ПЯТКОВ
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Слово «коронавирус» не сходит с первых полос и телеэкранов. Чаще всего говорят о поддержке предпринимателей, но и обычные люди столкнулись с немалыми трудностями. Зарплаты резко упали, а счета за коммунальные услуги продолжают расти. Собираемость платежей с начала периода самоизоляции значительно снизилась, а задолженность хабаровчан по оплате «коммуналки» составляет в общей сумме 42 млн. рублей. Что делать в такой ситуации? Ждать ли послаблений? Об этом рассказала генеральный директор некоммерческого партнерства «ЖКХ-ГРУПП» Ольга Беленькая.

Ольга Беленькая, генеральный директор некоммерческого партнерства «ЖКХ-ГРУПП» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Ольга Беленькая, генеральный директор некоммерческого партнерства «ЖКХ-ГРУПП»Фото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 28_05_2020.

Ольга Беленькая 28_05_2020

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ИСТОЧНИК KP.RU

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