2020-05-27T10:43:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края: «Мы даже пика не достигли!»

Глава региона напомнил, что на Дальнем Востоке заболеваемость коронавирусом не снижается - наоборот, растет
Борис КОКУРИН
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Глава региона напомнил, что на Дальнем Востоке заболеваемость коронавирусом не снижается - наоборот, растетГлава региона напомнил, что на Дальнем Востоке заболеваемость коронавирусом не снижается - наоборот, растетФото: Правительство Хабаровского края
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В правительстве края ломают голову, как заставить людей следовать элементарным правилам эпидбезопасности. Граждане восприняли сообщения о предстоящем смягчении режима повышенной готовности как повод вернуться к привычной, досамоизоляционной, жизни.

НЕ ВИДНО - ЗНАЧИТ, НЕТ

Ситуация тревожная, настроение беспечное - основной лейтмотив очередного и, видимо, следующих заседаний регионального оперативного штаба в краевом правительстве. Итоги начавшейся недели не радуют. По данным минздрава края, 61 человек заболел в воскресенье. В понедельник - 65 новых случаев заражения COVID-19, во вторник 26 мая - еще плюс 62 заболевших.

Все это в открытом доступе - открывай, смотри, ужасайся и, как писал Бродский: «Не выходи из дома, не совершай ошибки». Как бы не так. Дворы забиты подростками, которые ходят тесными стайками, сидят на детских горках, перекидываются мячиком. Рядом сидят пенсионеры, чуть поодаль гуляют с колясками мамаши. Вирус? Нет, не слышали.

Между тем десять человек в крае уже погибли от осложнений, вызванных коронавирусом, 629 пациентов на больничных койках, 16 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, без которых просто не смогут дышать. Среди заболевших большинство в возрасте от 18 до 65 лет, в их числе 13 пациентов старше 65 лет, три ребенка в возрасте от 4 до 13 лет и один подросток.

Смертельно опасная инфекция косит хабаровчан, но те с упорством, достойным лучшего применения, игнорируют ее. Это ведь не пьяный хулиган в подворотне, вирус не видно, не слышно, а значит (по мнению большинства), его как бы и нет - те, кто изолирован в инфекционном госпитале, будто тоже невидимы.

ГУЛЯЕМ!

В понедельник я зашел в банк по делам. Туда я ехал на такси, и маска, конечно, у таксиста была, висела на самом видном месте - зеркале заднего вида. Что называется, для галочки. Стоящие на посту полицейские равнодушно проводили иномарку взглядами - маска есть, формальности соблюдены.

В небольшом помещении банка народу - как сельдей в бочке. Все сидят бок о бок - по-другому там никак не разместишься. У оператора молодая женщина оформляет кредит и надрывно кашляет в кулак. Все старательно делают вид, что ничего страшного не происходит. Саму даму и работников учреждения это совершенно не смущает - кредит важнее, это ж бизнес.

Назад возвращался на автобусе, здесь в маске был только кондуктор, и то - явно несвежее защитное приспособление было спущено на подбородок. Видимо, чтобы не мешало клиентов обслуживать. Клиенты, кстати, были не против - чем дальше от этой маски, ставшей за несколько дней использования серой, тем безопаснее.

- Чуть больше 30 процентов заражаются через семью, контакты с тем, контакты с этим, вот и получается очаг заражения, - рассказывает Татьяна Зайцева, руководитель краевого управления Роспотребнадзора. - Сюда же можно отнести заболевших «по знакомству» - зашли в гости или где-то встретились. Многие заражаются на рабочих местах. Тесный контакт, кабинет, коридор, где-то вместе чай попили.

ПРОСТО РАССЛАБИЛИСЬ?

По словам губернатора, проконсультировавшегося со специалистами, при соблюдении элементарных правил безопасности - ношении масок, дезинфекции помещений и мытье рук - количество ежедневно заражаемых снизится на 30-40 процентов. Теперь осталось в этом убедить население. Кто же сегодня верит врачам, собаку съевшим на борьбе с инфекциями? Ведь любая домохозяйка в паблике аргументировано докажет: вируса нет, нас просто пугают, мировой заговор!

Кстати, одним из главных источников опасности стал общественный транспорт. Мэрия Хабаровска позволила перевозчикам работать по режиму выходного дня, сократить количество автобусов на линиях. Но люди-то не отдыхают! Многие как работали, так и продолжают работать, к ним прибавились сотрудники тех предприятий, которым разрешили открыться после 12 мая. Да еще и дачный сезон. Сергей Фургал потребовал, чтобы увеличили количество машин, чтобы строже следили за соблюдением гигиены.

- Очевидно, сейчас речь идет о некоторой тотальной недисциплинированности, - отметила Ирина Зикунова, председатель Законодательной думы Хабаровского края. - Критичным является вопрос о разъяснительной и убедительной работе, надо как-то навалиться на этот вопрос. А то расслабились.

«Навалиться» все участники совещания согласны, но побороть общую расслабленность уже не так просто, особенно после того, как в других регионах режимы изоляции смягчают. Хабаровскому краю, уверен губернатор, до этого еще далеко.

- На федеральных каналах много уже говорят о второй волне, которую можно ожидать, и у людей рефлекторно возникает ощущение, что все закончилось. Закончилась первая волна, сейчас мы добираем остатки и ждем вторую волну, - подчеркивает Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края. - А на самом деле, если посмотреть внимательно анализ текущей ситуации, на Дальнем Востоке все только начинается. Не то что плато, пока даже пика не достигли.

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