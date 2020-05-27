Летняя путина в Хабаровском крае в 2020 году начнется 11 июня

Летняя путина - ежегодная головная боль региональных властей, которые словно между молотом и наковальней оказываются между интересами ученых и рыбопромышленников, у каждого из которых своя правда.

РЫБА ЕСТЬ

С одной стороны, практикуемый ранее в крае хищнический вылов рыб лососевых пород привел к критическому сокращению численности особей анадромных видов рыб. С другой, рыбопромысловые компании снабжают население края свежей рыбной продукцией, организуют рабочие места и платят налоги в краевой бюджет, чем, несомненно, приносят пользу региону.

Именно поэтому каждый год на заседании межведомственной комиссии по анадромным рыбам, посвященном старту путины, гремят нешуточные баталии. Не обошлось без них и в этом году. Основной вопрос все тот же - соблюдение баланса между промысловиками и учеными.

- Вопрос по сохранению популяции лососевых по-прежнему стоит остро, - отметил губернатор края Сергей Фургал. - Ограничения дают свой результат, и мы, как и прежде, должны оперативно вносить коррективы в ход промысла. Комиссия обладает такими полномочиями. Речь идет о том, что если прогнозы науки вдруг будут ошибочны, и горбуши будет меньше, то мы в любое время можем ввести ограничения. Это же касается и кеты.

Ученые Хабаровского филиала ВНИРО прогнозируют в этом году большой подход горбуши - около трех тысяч тонн. Кроме того, в четные годы ход обычно более интенсивный, чего нельзя сказать о летней кете, промышленный лов которой в этом году пока останется под частичным запретом из-за низких прогнозируемых объемов подхода (около 1,9 тысячи тонн). Кету разрешено ловить в минимальных объемах – 15% от выделенного объема на вылов горбуши.

А ЧЕМ ЛОВИТЬ?

Не менее острые дебаты развернулись сегодня на заседании краевого законодательного собрания. Инициативная группа депутатов во главе с Виктором Лопатиным, председателем постоянного комитета краевой Законодательной думы по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры вышла с предложением об обращении к федеральному министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву, с предложениями к проекту приказа федерального минсельхоза «Об установлении ограничения рыболовства тихоокеанских лососей в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне в 2020 году». К депутатам присоединились и рыбопромышленники.

Суть предложения такова. Проектом приказа предусматривается введение запрета промышленного вылова плавными сетями в реке Амур и Амурском лимане до конца 2020 года.

- На территории края более пятидесяти рыбопромысловых предприятий, - отметил представитель союза рыбопромышленников. - Плавные сети, это основное орудие лова при проведении промышленного рыболовства в районах верхнего Амура, выше города Николаевска-на-Амуре, поскольку таковы гидрологические особенности реки Амур. Запрет на использование сетей приведет к остановке деятельности этих предприятий.

По словам авторов инициативы, запрет приведет к полному прекращению промышленного рыболовства в значительной части Николаевского района и полностью в Ульчском, Комсомольском, Хабаровском, Амурском, Нанайском районах края. В пункте втором проекта приказа предлагается уменьшить размер сетей в два раза для промысла коренных малочисленных народов Севера.

Представители КМНС уже составили обращение к президенту России Владимиру Путину. Под ним более трех с половиной тысяч подписей.

- Меры, недопустимые к применению, в результате которых мы, коренные малочисленные народы Севера, проживающие в бассейне реки Амур, останемся без рыбы, не сможем отловиться. Эти меры можно расценивать как сознательный геноцид и без того малочисленных этнических групп. Осенняя кета и другие виды тихоокеанских лососей - это основа нашего существования, культуры, мировоззрения, неотъемлемая часть жизни народов Амура, а для большинства людей это еще и единственный источник пропитания, - говорится в обращении.

ЧТО БУДЕТ С ОБЩИНАМИ?

Кстати, о коренных малочисленных народах Севера. В ходе заседания комиссии по анадромным рыбам было принято решение по объемам лова для традиционного рыболовства и принципам их распределения. В каждом муниципальном районе лимиты будут распределяться с учетом поданных заявок от общин, в пересчете на каждого из представителей коренных малочисленных народов Севера.

В 2020 году с учетом прогнозируемых подходов рыбы путина в Хабаровском крае откроется с 11 июня и продлится до 11 июля. Массовые подходы кеты в этом году ожидают с середины июля по 25 августа. Поэтому комиссия приняла решение о запрете лова кеты и горбуши с 11 июля по 25 августа.