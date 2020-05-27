Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 27 мая 2020 года: излечились 803 человека

Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 27 мая 2020 года – всего случаев заболевания одна тысяча 827. Из них вылечились 803 человека, 10 скончались, остальные получают лечение.

Общее количество случаев заражения в районах и городах края по данным регионального минздрава по сравнению с предыдущими сутками:

1 Хабаровск и Хабаровский район – 1444 (+63)

2 Ульчский район – 160 (+0)

3 Советско-Гаванский район – 47 (+0)

4 Комсомольск-на-Амуре и Комсомольский район – 57 (+1)

5 Район имени Лазо – 41 (+2)

6 Ванинский район – 15 (+0)

7 Николаевский район – 7 (+0)

8 Охотский район – 7 (+0)

9 Солнечный район – 16 (+0)

10 Верхнебуреинский район – 6 (+1)

11 Амурский район – 9 (+0)

12 Бикинский район – 12 (+0)

13 Вяземский район – 4 (+0)

14 Район имени Полины Осипенко – 1 (+0)

15 Нанайский район -1 (+0)

16 Аяно-Майский район – 0

17 Тугуро-Чумиканский район – 0

За сутки в регионе выявили в общей сложности 67 новых случаев заболевания.

- На сегодняшний день под медицинским контролем остаются четыре тысячи 19 человек. С начала текущего года в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, расположенных на территории края, досмотрели одну тысячу 133 транспортных средства, 55 тысяч 605 человек, - прокомментировали в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.