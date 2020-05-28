Биробиджанский активист перекрыл опасную дорогу

Низкое качество дорог остается одной из основных проблем Биробиджана. Кроме опасных участков на окраинах города, создающих угрозу ДТП, пешеходов и водителей огорчает неудовлетворительное состояние придомовых территорий. Так, например, немало ям, колдобин и других дефектов дорожного покрытия образовалось во дворах многоквартирных домов №№ 8 и 10 по улице Невской.

НИ ПРОЕХАТЬ НИ ПРОЙТИ

- Лет семь безобразие это творится. Куда мы не обращались - толку никакого! Не дождавшись помощи, в позапрошлом году мы сами присыпали эти ямы гравием за свой счет, но это не помогло, - пожаловался корреспонденту «КП» - Хабаровск» местный житель Артем. - Тут и велосипедисты падали, и пешеходы в эти ямы проваливались. Разбить машину здесь элементарно, особенно в темное время суток...

Недовольна ситуационными ловушками на придомовой территории и биробиджанка Мария Анатольевна. По ее словам, особенно тяжело приходится в теплое время года.

- Зимой, когда снег выпадает, тут все укатывается, и передвигаться возможно. А летом, после сильных дождей, наш двор превращается в зону бедствия. Одно неосторожное движение - и можно угодить в травмпункт. Водитель едет вслепую по обширным лужам, и неизвестно, какой сюрприз его поджидает. Многие таксисты не хотят на Невскую ехать - жалуются на наши ямы, - сообщила она.

По словам еще одного встревоженного жильца, Егора Рассулова, по поводу окрестных ям он обращался к предыдущему мэру Биробиджана, к депутатам городской Думы, но это эффекта не дало.

- Мэр Коростелев пообещал, что наш двор отремонтируют, но так ничего и не сделали. Я обращался и к депутатам, но это не помогло. На местное телевидение мы тоже сообщили о нашей проблеме, но съемочная группа сюда и не приехала, - посетовал он. - Тем временем состояние дороги продолжает ухудшаться. Инвалидам и пенсионерам здесь очень трудно передвигаться, но нас никто не слышит.

Опасный участок дороги на некоторое время перекрыли киперной лентойФото: Виктор ЧЕРНЕНКО

ВЫЗЫВАЙТЕ ГИВИ

Отчаявшись «достучаться до небес», местные жители накануне обратились за помощью к гражданскому активисту Георгию Нацвлишвили (он же Гиви). Биробиджанский кузнец и блогер известен непримиримым отношением к социальной несправедливости и многочисленными акциями протеста (от экологических пикетов до уличных перфомансов против рабской жизни и алкоголизации населения). Получив очередной тревожный сигнал, энтузиаст незамедлительно купил в магазине сигнальную ленту и отправился по нужному адресу.

- Ко мне обратились жильцы многоквартирного дома №10 по улице Невской. Они попросили меня повлиять на городские дорожные службы, на официальные контролирующие инстанции. Вот эти ямы представляют реальную угрозу для пешеходов и автомобилистов, но никто этой проблемой всерьез не занимается. Я вызвал сюда экипаж ГИБДД. Сейчас сотрудники сюда приедут, и я на их глазах перекрою эту дорогу, небезопасную для движения. Может, после этого дело сдвинется с мертвой точки, - пояснил Гиви.

Примерно через полчаса во двор, изобилующий ямами, на служебном автомобиле прибыли стражи дорог. Один из сотрудников ГИБДД, в защитной медицинской маске, подошел к активисту. Узнав о намерении Гиви перекрыть дорогу, представитель закона объяснил, что этого делать не нужно. Это вызвало недовольные реплики зрителей, смысл которых сводился к претензии «сколько можно ждать ремонта». Тем не менее биробиджанский активист на несколько минут перекрыл придомовую дорогу, растянув сигнальную ленту от фасада здания до растущего рядом дерева. Завершив перфоманс, Георгий удалился вместе с сотрудниками ГИБДД для составления акта.

Патрульный экипаж работы для себя не нашелФото: Виктор ЧЕРНЕНКО

БУДЕМ ДОБИВАТЬСЯ СВОЕГО

По словам Георгия Нацвлишвили, в акт были занесены сведения о том, что он обнаружил на улице Невской выбоины, которые мешают движению, и вызвал сотрудников ГИБДД. К их прибытию факта ДТП по указанному адресу зарегистрировано не было.

- Дорожные инспекторы пообещали, что этот документ они передадут своему начальству. Я проконтролирую, что за этим последует. Если ямы так и останутся, пойду в мэрию Биробиджана, в правительство ЕАО. Пусть чиновники берут носилки и лопаты и приводят в порядок этот двор, если не в силах изменить ситуацию! - прокомментировал Гиви.

С ним были солидарны жильцы, наблюдавшие за происходящим. Как сообщил Егор Рассулов, он намерен собрать подписи под коллективным обращением заложников ситуации в мэрию Биробиджана. Возможно, совместными усилиями удастся ликвидировать очевидную угрозу...

По словам советника мэра Биробиджана Дарьи Ващенко, благоустройством придомовых территорий должны заниматься управляющие компании. А по мнению руководителя областной общественной организации «ЖКХ-контроль» Галина Докаш, здесь не все так однозначно.

- В каждом конкретном случае нужно разбираться с кадастровым участком - как отмежевали землю. Исходя из этого, нужно определять того, кто ответственен за этот участок - муниципалитет или управляющая компания. И принимать необходимые меры реагирования, - пояснила Галина Докаш.