В мэрии Хабаровска нашли выход из трудной ситуации по расселению бараков

В мэрии Хабаровска рассказали, как можно выйти из трудной ситуации с расселением ветхих и аварийных домов. Основной ориентир - застройщики, у которых можно покупать жилье. Однако пока это всего лишь предложенный механизм, к сожалению, не имеющий под собой законных оснований. Чтобы он начал действовать, нужно внести изменения в краевую адресную программу. Над этим уже работают специалисты.

СИТУАЦИЯ ГЛАЗАМИ АНАЛИТИКОВ

На сегодняшний день рынок недвижимости в Хабаровске сильно «разогрет», и это несмотря на пандемию. Аналитики отмечают, что сейчас цены на квартиры растут, средняя ценовая планка за «квадрат» в домах эконом-класса держится на уровне 80-85 тысяч рублей.

По условиям краевой адресной программы по расселению ветхого и аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, администрация Хабаровска может покупать жилье только на вторичном рынке у физических лиц по цене в 66 тысяч 148 рублей за квадратный метр. Чтобы найти такие квартиры, чиновники пробовали привлечь риэлторов, а те, в свою очередь, ответили, что задачу трудно выполнить.

ПЛАНЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

В 2020-2021 годах власти Хабаровска собираются купить 85 новых квартир. На эти цели из консолидированного бюджета выделили 238 миллионов рублей. При этом приобретать нужно жилплощади по квадратам не меньше, чем квартиры, в которых сейчас живут кандидаты на расселение.

- К примеру, комната в аварийной постройке - 12 «квадратов», но на жилищном рынке самая маленькая однокомнатная квартира площадью в 28 квадратных метров. Мы вынуждены идти на увеличение площади помещений и, соответственно, стоимости квадратного метра в них до рыночной. Эту разницу приходится оплачивать из городской казны, потому что такие траты краевой адресной программой не предусмотрены, - рассказала Светлана Верещагина, начальник городского управления жилищного фонда и приватизации жилья.

Отметим также, что в прошлом году мэрии пришлось доплатить шесть миллионов рублей, в этом году расход может увеличиться до 12 миллионов рублей.

ВЫХОД ИЗ СИТУАЦИИ

В администрации города уже нацелились на работу с застройщиками. Покупка строящегося жилья может решить возникающие вопросы с квадратами и стоимостью жилья, но пока узаконенных механизмов для работы с ними нет. В связи с этим муниципалы уже направили обращение в министерство ЖКХ с просьбой расширить инструменты покупки. Также поддержки ждут от правительства Хабаровского края.

При покупке квартир у юридических лиц, долевого участия в строительстве домов или вообще их самостоятельного возведения, где муниципалитет мог бы выступать заказчиком, удастся выполнить план второго этапа краевой адресной программы. Да и сами застройщики не прочь поучаствовать в таком деле и предоставлять квартиры переселенцам из ветхих домов.

- Строительные организации уже озвучили свои варианты покупки мэрией жилья на стадии его строительства. Например, можно попытаться работать через аукционы на покупку квартир с отлагательными условиями. То есть, до момента передачи квартир покупателю, продавец денег с него не получит, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

В мэрии предложение оценили и готовы взять в работу, но только после того, как в краевую программу внесут изменения. Напомним, уже этой осенью жильцам расселяемых бараков планируют предоставить несколько десятков квартир в строящихся многоэтажках жилого комплекса «Березки». Их сдача намечена на конец текущего года.