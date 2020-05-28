2020-05-28T05:15:58+03:00
Происшествия

В Хабаровском крае вторые сутки спасатели не могут найти пенсионера, пропавшего на реке Мачтовая

Поисковые группы обследовали 45 километров прибрежной полосы, пока никаких следов мужчины не обнаружено
Борис КОКУРИН
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В Хабаровском крае вторые сутки спасатели не могут найти пенсионера, пропавшего на реке МачтоваяВ Хабаровском крае вторые сутки спасатели не могут найти пенсионера, пропавшего на реке МачтоваяФото: ДВРПСО МЧС России
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Мы уже писали, что в начале мая один из жителей Комсомольского района Хабаровского края отправился на зимовье, расположенное в поселке Мачтовый на одноименной реке. Для того чтобы форсировать водную преграду и попасть на зимовье, он взял с собой резиновую лодку. С тех пор никаких сведений о нем не было.

В середине месяца поселок навестили знакомые 66-летнего пенсионера и ни его самого, ни каких-либо следов пребывания его на зимовье не обнаружили. Не было ни вещей, ни резиновой лодки - ничего. По возвращении охотники подали заявление в полицию о пропаже человека, и 25 мая сотрудники правоохранительных органов и волонтеры приступили к поискам и обратились за помощью к спасателям. Сутки спустя поисковая группа Комсомольского-на-Амуре филиала Дальневосточного поисково-спасательного отряда МЧС России была уже на месте и начала обследовать местность.

- Только за прошедшие сутки в ходе поисковых мероприятий на реке Мачтовая Комсомольского района группировкой Хабаровского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в городе Комсомольске-на-Амуре обследовано 10 километров береговой линии, - рассказали в пресс-службе ДВРПСО МЧС России. - Всего с начала проведения поисковых мероприятий совместными усилиями спасателей, сотрудников правоохранительных органов и волонтеров осмотрено 45 километров прибрежной полосы. Поиски результатов не дали и будут продолжены в течение светового дня.

Как сообщают в отряде, всего к поискам пенсионера привлечено 14 человек и четыре единицы техники, из них три человека и одна единица техники - из ДВРПСО. Поиски продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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