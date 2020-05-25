Умное поколение: изобретения хабаровских школьников внедряются в жизнь

Зря мы ругаем подрастающее поколение, мол, у них только соцсети да «видосики» в TikTok на уме. Ребята у нас умные, талантливые, изобретательные - достойные наследники мощной русской научной школы.

ЗАБЫЛ УЧЕБНИК? РЮКЗАК НАПОМНИТ!

Школьники из Хабаровского края смогли запрограммировать обычный тряпичный рюкзак. Ученики хабаровской школы №12 Игорь Пилипчук и Егор Соловьев назвали свое изобретение SmartBag или «умный рюкзак». Оно поможет ученикам собраться в школу и положить в рюкзак только те тетради и учебники, которые нужны согласно расписанию занятий.

По сути, десятиклассники вшили в тряпичный ранец специальные датчики, в которых запрограммировано школьное расписание. Устройства подсказывают, что нужно взять, с помощью QR-кодов на учебниках и рабочих тетрадях. Идея создания такого рюкзака принадлежит учительнице мальчиков. Ее ребенок пошел в первый класс, хотелось научить его самостоятельности, гаджет бы в этом помог.

- Система сама понимает, что сейчас, допустим, понедельник, то есть внутри рюкзака должны лежать учебники по литературе и биологии. Если все на месте - датчики молчат, если что-то не так - сообщают: «Положи тетрадь по биологии» или «Убери учебник по физике», - рассказала Олеся Артемьева, педагог школы №12 и руководитель проекта.

Изготовлением датчиков ребята занимались примерно полгода. К слову, Игорь и Егор с пятого класса занимаются под руководством Олеси Григорьевны в школьном научном сообществе «Интеллект». Первый отвечал за а разработку QR-кодов, второй - за программированием системы. Игорь также подарил «умному рюкзаку» свой голос. Хоть парни и работали вместе, но защищать проект пришлось только одному из них.

- О своей разработке оба школьника рассказали на городском этапе, потом презентовал ноу-хау только Игорь. По правилам конкурса «Большие вызовы» в финале участники представляют только по одному проекту. А у нас с Егором было второе изобретение - датчик для борьбы со сколиозом. Его-то ученик и презентовал в финале, но, к сожалению, в число победителей не попал, - призналась Олеся Артемьева.

ПОМАДА ДЛЯ ПОДСОЛНУХА

Среди призеров Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы» оказался Игорь. Впереди у него участие в профильной смене в образовательном центре «Сириус», которая пройдет этим летом. Участвовать в ней также будут еще две школьницы из Хабаровского края - Мария Бочкарева и Анастасия Бондаренко.

Ноу-хау школьницы Марии Бочкаревой уже активно используют в промышленности - девочка выяснила, как за счет правильно подобранного корма можно восполнить популяцию трепанга. Проекты другой школьницы Анастасии Бондаренко, ученицы девятого класса лицея информационных технологий (Хабаровск), уже дважды отмечали на Всероссийском конкурсе научно-технологических проектов «Большие вызовы». И оба раза ее работы были высоко оценены комиссией. В 2018 году Настя стала победителем регионального этапа конкурса. Тогда ее проект был посвящен выращиванию арахиса в южных районах Хабаровского края, она впервые побывала на профильной смене в образовательном центре «Сириус».

Вместе с другими призерами Анастасия изучала влияние условий выращивания микрозелени на содержание в них биологически активных веществ. Эта тема настолько увлекла юную исследовательницу, что и после окончания смены девушка продолжила заниматься ее разработкой. Она не только проращивала микрозелень в разных грунтах, но и сравнивала количество витамина С и хлорофилла в ростках и зрелых листьях салата.

Трудилась над проектом девятиклассница около года. В итоге оказалось, что по сравнению со зрелыми растениями в ростках содержится гораздо более высокое количество полезных веществ. К слову, выращивать побеги в домашних условиях несложно, тем более упаковки семян хватает с избытком. Особенно хорошо прорастают подсолнечник, горчица или микс зелени.

В этом году Анастасия вошла в число призеров Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы» в номинации «Агропромышленные и биотехнологии». Девушку снова пригласили на профильную смену в образовательном центре «Сириус».

- Сейчас Настя продолжает исследования. Тестирует влияние органической и неорганической косметики на микрозелень: сравнивает компоненты, обрызгивает составами проростки и наблюдает, - рассказала преподаватель биологии лицея информационных технологий Елена Вдовина. - В итоге натуральные компоненты либо не влияют, либо улучшают рост растений. А вот искусственные - приводят к увяданию. Эту работу мы отправили на городскую научно-практическую конференцию, Настя попала в число призеров. Она молодец - помимо прочего отлично презентует свои работы, а чтобы занимать первые места, надо уметь хорошо и грамотно говорить.

В конкурсе «Большие вызовы» школьники из Хабаровского края участвуют уже третий год. В этом году честь региона защищали восемь юных ученых. Трое из них - Анастасия Бондаренко, Игорь Пилипчук и Мария Бочкарева попали в число призеров.