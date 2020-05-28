Карантин в Центре: социальная поддержка хабаровчан в период пандемии

Мы уже привыкли считать, что от коронавируса больше всего страдает экономическая отрасль. Но духовная и социальная сферы тоже оказались под ударом: у людей сдают нервы, постоянно возникают вопросы, данных не хватает. В Хабаровске функционируют Центры работы с населением, которые предоставляют информационное обеспечение по самым важным вопросам в период распространения инфекции. Учитывая все рекомендации ВОЗ, работа ведется в онлайн режиме и индивидуально. По каким направлениям осуществляют работу Центры, рассказала начальник управления социальной работы с населением администрации города Хабаровска Лела Круш.

Лела Круш, начальник управления социальной работы с населением администрации города ХабаровскаФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 28_05_2020.