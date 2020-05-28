Начались работы по обеспечению электричеством более 500 «дальневосточных гектаров»

В Хабаровском крае стартовали работы по строительству линии электропередач. Благодаря этому обеспечить электричеством получится крупную агломерацию «дальневосточных гектаров», расположенную в районе им. Лазо. Подключиться к электричеству здесь смогут более 500 участков.

«До конца года в районе им. Лазо планируется построить 31 километр воздушных и кабельных линий электропередачи напряжением 10 кВ, установить около 550 опор. Электричеством будет обеспечена крупнейшая агломерация «гектаров», кроме того, повысится мощность подключения населенных пунктов Кругликово, Владимировка и Зоевка», - рассказал начальник отдела по работе с уполномоченными органами по проекту Дальневосточный гектар Министерства имущественных отношений Хабаровского края Андрей Примак.

Стоимость работ в регионе составит более 138 миллионов рублей. При этом процентное соотношение краевого и федерального бюджета - 50% на 50%. Напомним, что программа «дальневосточного гектара» действует в России в рамках программы Владимира Путина по развитию Дальнего Востока.

«Люди берут землю, чтобы строить жилье, заниматься предпринимательством, открывать туристические проекты. Очень важно, чтобы за «гектарами» успевала и инфраструктура. В этом плане показателен опыт Хабаровского края, где при формировании планов развития были учтены места наибольшего скопления «дальневосточных гектаров» и уже сегодня активно ведется строительство и сдаются километры дорог, стартовало строительство линий электропередач», - подчеркнул генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике Сергей Ховрат.

Напомним, оформление «дальневосточного гектара» в России бесплатное. Всем участникам дается год, чтобы определиться с видом работ, которые будут проводиться на полученном участке, и три года, чтобы задекларировать использование участка. Через пять лет предприниматель уже может получить участок в собственность или долгосрочную аренду

В программе уже приняли участие 81,4 тысяч человек. При этом в Хабаровском крае землю в рамках проекта взяли 12,2 тысячи человек.