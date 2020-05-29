Лето не для скуки: афиша мероприятий на неделю в Хабаровске

Итак, чудо не случилось - самоизоляцию продлили, а между тем лето уже в самом разгаре и сидеть дома совсем не хочется. Но несмотря на общее ощущение усталости и острую нехватку витамина Д, который, как известно, проникает к нам в организм вместе с солнечными лучами, нужно соблюдать защитные меры до конца. Только так мы сможем победить вредоносный вирус, разогнавший нас по квартирам, а «КП»-Хабаровск» тем временем постарается помочь вам не умереть от скуки и придумать, где погулять виртуально в эти жаркие июньские дни.

АЙДА НА ЭКСКУРСИЮ!

На видеоэкскурсию по выставке «Японская игрушка» зрителей приглашают в ДВХМ.

В традиционной культуре Японии игрушки с раннего времени заняли видное место. Их использовали в различных ритуалах, они стали важной составляющей многих праздников и активно вошли в систему благопожелательных символов. Среди игрушек особое место занимает Дарума - кукла, изображающая божество буддийского пантеона. У Дарума отсутствуют руки и ноги. Объясняется это тем, что когда-то индийский священник провел девять лет в неподвижной медитации в пещере. В результате у него отказали руки и ноги. По форме Дарума напоминает русскую куклу-неваляшку. Сложилась даже поговорка: «Семь раз упасть и восемь раз подняться, как Дарума». Кроме того, Дарума воплощает также удачу и благосостояние. В новогодние дни каждая семья в Японии стремится обзавестись сделанной из дерева или папье-маше фигуркой божества. Оно становится «ангелом-хранителем» приютившей его семьи или человека.

Также в Художественном музее пройдет виртуальная экскурсия по выставке «Мир глазами художника-фронтовика». Это выставка работ петербургского художника Олега Аркадьевича Еремеева. В виртуальной экспозиции представлены работы, подаренные музею семьей мастера: живопись, графика, эскизы и наброски.

Творческая жизнь художника-фронтовика началась в послевоенное время, во второй половине 1950-х годов. Работам мастера присущи душевная искренность, любовь к жизни, стремление познать ее тайны. Олег Аркадьевич создавал произведения о современности и историческом прошлом России, писал портреты деятелей культуры и искусства, рабочих и сельских тружеников, много работал в жанре пейзажа. Произведения Еремеева находятся в музеях и частных собраниях в России, Великобритании, Германии, США, Италии, Корее, Китае, Франции и других странах.

В Хабаровской Синагоге организовали экспозицию «Альбом Аушвица» - единственное сохранившееся визуальное свидетельство массового убийства евреев в лагере Освенцим.

В мае-июне 1944 года эсэсовские офицеры сделали около 200 фотографий во время прибытия в Освенцим поезда с евреями из Подкарпатской Руси (нынешней Закарпатской Украины). Для кого предназначалась эта работа - неизвестно, но получилось так, что альбом потом обнаружила еврейская девочка Лили Якоб, прошедшая через Освенцим и чудом оставшаяся в живых. Вся семья Лили погибла в газовых камерах, а сама она, признанная годной для работы, оказалась в концлагере Дора-Миттельбау под Бухенвальдом, где уже после освобождения случайно обнаружила альбом с фотографиями в заброшенной казарме. На фото она нашла своих родственников - дедушку с бабушкой. Многие годы Лили хранила у себя этот альбом, а в 1980 году передала его в Музей Холокоста «Яд ва-Шем» в Иерусалиме.

Выставка, организованная по инициативе Хабаровской еврейской общины, - точная копия экспозиции «Альбом Аушвица», расположенной в Музее Холокоста «Яд ва-Шем».

Виртуальная экскурсия по выставке «Война и мир» в ДВХМ откроет зрителю более 30 работ художников разных поколений, которые раскрывают свое представление о том судьбоносном для всего мира времени. В различных по жанрам и образной структуре произведениях нашли отражение жизнь под мирным небом, столкновение сил добра и зла, торжество Победы и скорбь о погибших. Все работы отмечены выразительными композиционными решениями, насыщенной колористической гаммой и яркими образными характеристиками персонажей. Выставка напоминает: проблема войны актуальна и ныне. Тем более остро она звучит на фоне непрекращающихся военных конфликтов наших дней, когда в разных регионах планеты не стихают залпы артиллерии, гибнут сотни тысяч ни в чем неповинных мужчин, женщин, стариков и детей, которые не выступали ни за одну из конфликтующих сторон. Поэтому «черной точкой» экспозиции воспринимается графический лист Юрия Быкова из серии «Без победителей», напоминающий о том, что мир хрупок и уязвим, и защита мира - общечеловеческая задача.

А чтобы размять ноги по-настоящему, сводите на прогулку рядом с домом любимого питомцаФото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

В ГОСТЯХ У ПЕРНАТЫХ

Гродековский музей представляет видеоэкскурсию «Птицы Хабаровского края». Это экскурсия от участников семейного конкурса «Пернатый кроссворд», который проводился на странице Гродековского музея в Instagram. Победители конкурса рассказывают о дальневосточных птицах, которые «живут» в экспозиции музея.

Также музей предлагает посмотреть видеолекцию «Удивительные способности животных».

Условия обитания, особенности питания и другие факторы влияют на развитие удивительных способностей у животных. Все мы знаем, что гепарды развивают рекордную скорость, электрические угри способны ударит током, а колибри могут летать задом наперед. Предлагаем узнать о необычных способностях обитателей дальневосточных лесов из видеоэкскурсии. Лекцию читает заведующая культурно-образовательным отделом - Светлана Андреевна Вавилина.

Зоосад «Приамурский» имени В. П. Сысоева приглашает познакомиться с утками-мандаринками. В зоосаде обитают самые красивые в мире лесные утки-мандаринки. Эта порода в России занесена в Красную книгу, о них есть информация и в журнале зоосада «Золотой Ригменок». Сотрудники «Приамурского» предлагают разгадать кроссворд, в результате чего вы сможете узнать об одном из удивительных качеств этих птиц. Для этого, конечно, придется напрячь ум и провести небольшую исследовательскую работу - почитать литературу, собрать нужную информацию. Дополнительно виртуальные посетители зоосада могут нарисовать мандаринку, сделать какую-либо поделку, сочинить четверостишие и прислать в директ в Instagram зоосада.

Кроме того, просто невозможно пройти мимо милых и смешных фотографий участников экологического арт-проекта «С кем из животных ты можешь сравниться: кто тебе ближе - зверь или птица?», которые выставлены на странице зоосада. Самые яркие, интересные, набравшие зрительские симпатии снимки оформили в коллажи, и теперь полюбоваться ими в двух публикациях можете и вы!