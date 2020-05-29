Командной онлайн-игрой порадуют хабаровчан ко Дню города

Друзья! Зовем вас отметить вместе с нами День рождения Хабаровска! ИГРАНАВТЫ приготовили для вас праздничный квест-суп «Хабаровская солянка». Соберемся в один день, в один час и вместе его сварим! Мероприятие пройдет 31 мая с 11:00 до 13:00.

Хабаровская солянка - это виртуальный квест по Хабаровску, где перемешаны вопросы про разные факты о нашем городе. Надеемся, что вы получите удовольствие, вспоминая или разыскивая ответы на них.

Чтобы ее сварить вкусно:

• Соберите команду из семьи или друзей (от двух до шести человек).

• Примите участие в игре.

• Разгадайте секретные ингредиенты.

• Перемешайте и…

• Наслаждайтесь!

В игре вы:

• Проверите, что знаете о Хабаровске, и попадете в рейтинг знатоков городской истории.

• Удовлетворите дух исследователя, живущий в каждом дальневосточнике.

• Объедините свою семью или друзей вокруг легкой и познавательной темы.

• Испытаете удачу.

Победителей ждут классные подарки от организаторов и партнеров:

Игранавты, команда «4К», интеллектуальный клуб «60 секунд», LEGE ARTIS комплекс (боулинг и ресторан в ТЦ «Медведица»), Клуб 4MAFIA, Танковые бои, детская бизнес школа INTELLECTUS, студия танца и фитнеса MAMASITA, лингво-студия Tangram, кинотеатр «Совкино», кофейня CoffeeRepublic, Центр оздоровительных практик BodyHouse.

Как будет проходить игра: 31 мая с 11:00 до 13:00 в прямом эфире Zoom.

Для участия нужно:

Зарегистрироваться по ссылке http://taplink.cc/4.competence/p/2d170f/

Позвать родных или друзей.

Собрать их в Skype или общем чате WhatsApp 31 мая (воскресенье).

В 10:00 проверить подключение команды в Zoom.

Быть готовыми к 11:00 общаться и отвечать на вопросы игры.

Давайте вместе создадим праздник для себя и остальных жителей Хабаровска!