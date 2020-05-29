Командной онлайн-игрой порадуют хабаровчан ко Дню города
Друзья! Зовем вас отметить вместе с нами День рождения Хабаровска! ИГРАНАВТЫ приготовили для вас праздничный квест-суп «Хабаровская солянка». Соберемся в один день, в один час и вместе его сварим! Мероприятие пройдет 31 мая с 11:00 до 13:00.
Хабаровская солянка - это виртуальный квест по Хабаровску, где перемешаны вопросы про разные факты о нашем городе. Надеемся, что вы получите удовольствие, вспоминая или разыскивая ответы на них.
Чтобы ее сварить вкусно:
• Соберите команду из семьи или друзей (от двух до шести человек).
• Примите участие в игре.
• Разгадайте секретные ингредиенты.
• Перемешайте и…
• Наслаждайтесь!
В игре вы:
• Проверите, что знаете о Хабаровске, и попадете в рейтинг знатоков городской истории.
• Удовлетворите дух исследователя, живущий в каждом дальневосточнике.
• Объедините свою семью или друзей вокруг легкой и познавательной темы.
• Испытаете удачу.
Победителей ждут классные подарки от организаторов и партнеров:
Игранавты, команда «4К», интеллектуальный клуб «60 секунд», LEGE ARTIS комплекс (боулинг и ресторан в ТЦ «Медведица»), Клуб 4MAFIA, Танковые бои, детская бизнес школа INTELLECTUS, студия танца и фитнеса MAMASITA, лингво-студия Tangram, кинотеатр «Совкино», кофейня CoffeeRepublic, Центр оздоровительных практик BodyHouse.
Как будет проходить игра: 31 мая с 11:00 до 13:00 в прямом эфире Zoom.
Для участия нужно:
Зарегистрироваться по ссылке http://taplink.cc/4.competence/p/2d170f/
Позвать родных или друзей.
Собрать их в Skype или общем чате WhatsApp 31 мая (воскресенье).
В 10:00 проверить подключение команды в Zoom.
Быть готовыми к 11:00 общаться и отвечать на вопросы игры.
Давайте вместе создадим праздник для себя и остальных жителей Хабаровска!
ИСТОЧНИК KP.RU