Давайте отпразднуем! День рождения города с хабаровскими музыкантами

День города никто не отменял, поэтому культурно-массовым мероприятиям быть! Самый настоящий онлайн-концерт в эфире радио «Комсомольская правда — Хабаровск» устроили заместитель генерального директора Хабаровской краевой филармонии Александр Веретенников и солисты Филармонии Анастасия Корниенко (сопрано), Максим Лисиин (баритон) и Василий Захаров (клавишные). Начинать свой день с классики – хороший способ не только культурно обогатиться, но и поднять себе настроение.

заместитель генерального директора Хабаровской краевой филармонии Александр Веретенников и солисты Филармонии Анастасия Корниенко (сопрано), Максим Лисиин (баритон) и Василий Захаров (клавишные)Фото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 29_05_2020.