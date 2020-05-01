2020-06-01T05:21:50+03:00
Это - Хабаровск!

Особенные дети в Хабаровске. Помощь и реабилитация.

Прямой эфир 1 июня на частоте 88,3 FM
Надежда ВЫХОДЦЕВААгапи ПЕТРОСЯН
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Особенные дети в Хабаровске. Помощь и реабилитация.Особенные дети в Хабаровске. Помощь и реабилитация.Фото: Сергей ПЯТКОВ
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Внутри у каждого ребенка находится целый мир, который понять под силу не каждому взрослому. Еще сложнее приходится родителям особенных детей, которые ежедневно преодолевают сложности, чтобы дать детям все, что сделает их жизнь счастливой. Особенные дети имеют право на достойную жизнь так же, как и все остальные. Однако им и их родителям постоянно требуется поддержка. В Хабаровске такую помощь оказывает АНО «Крылья надежды». Несмотря на сложные условия, сложившиеся этой весной, центр продолжает работу. О своих проектах и работе с детьми рассказала руководитель АНО помощи лицам с нарушениями опорно-двигательного аппарата «Крылья надежды» Анна Мичурина.

Анна Мичурина, руководитель АНО помощи лицам с нарушениями опорно-двигательного аппарата «Крылья надежды» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Анна Мичурина, руководитель АНО помощи лицам с нарушениями опорно-двигательного аппарата «Крылья надежды»Фото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 01_06_2020.

День защиты детей 01_06_2020

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ИСТОЧНИК KP.RU

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