Детство под защитой: права маленьких хабаровчан

Как писал Федор Достоевский, без детей нельзя было бы так любить человечество. С 1950 года каждого 1 июня отмечается Международный день защиты детей. Этот праздник - это, прежде всего, напоминание взрослым о необходимости соблюдения прав детей на жизнь, свободу мнения и религии, на образование и безопасность. Но родители — те, кто в ответе за соблюдение прав своего ребенка, - не всегда помнят о своих обязанностях. Об отношениях отцов и детей этим утром рассказали заведующая сектором по работе с детьми, молодёжью и семьей Комитета по управлению центральным районом администрации города Хабаровска Марина Якимова и старший помощник прокурора центрального района Хабаровска Кристина Коноватникова.

Марина Якимова, заведующая сектором по работе с детьми, молодёжью и семьей Комитета по управлению центральным районом администрации города ХабаровскаФото: Сергей ПЯТКОВ

Кристина Коноватникова, старший помощник прокурора центрального района ХабаровскаФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 01_06_2020.