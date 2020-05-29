Обсерватор с вахтовиками впервые закрыли на карантин в Хабаровске

В Хабаровске обсерватор «СКК «Газрегион» закрыли на карантин. Таком итог проверки, с которой нагрянули сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора. Поводом для нее стало обращение жительницы Краснодарского края, которая сообщала, что ее отец находится в этом самом обсерваторе в ненадлежащих условиях. В частности, речь шла о скученности находящихся в помещениях людей, несоблюдении в помещениях правил самоизоляции, нехватке средств индивидуальной защиты.

РЕАКЦИЯ НА ПРОИСХОДЯЩЕЕ

Информация о безобразиях, которые творились в помещениях, дошла до Юрия Трутнева, полномочного представителя президента России в ДФО. Он в свою очередь так прокомментировал происходящее:

«Безопасность сотрудников на месте работы – это ответственность работодателей. Деятельность компаний и осуществление мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции должны своевременно и должным образом контролироваться властями и лично губернатором. Ситуации, когда обсерваторы становятся местом заражения людей, недопустимы».

ИЗ-ЗА НАРУШЕНИЙ МАССОВО ЗАБОЛЕЛИ ВАХТОВИКИ

Между тем, проверяющие выяснили, что в компания «СКК «Газрегион» самостоятельно, без уведомления Роспотребнадзора разместила в обсерваторе 92 человека. Среди них были 77 работников, приехавших из других регионов России, а также 15 человек обслуживающего персонала. На момент проверки в здании было 47 вахтовиков, у многих из них проявились признаки ОРВИ.

- Также при проверке выяснили, что здание, отведенное под обсерватор, не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам. Также здесь не проводили качественную санобработку, не обеспечили условия для индивидуальной изоляции в комнатах. Итогом всех этих нарушений стало массовое инфицирование работников коронавирусной инфекцией, - рассказали в полпредстве России по ДФО.

По последним данным, среди вахтовиков по итогам тестов выявили 15 случаев заболевания коронавирусом. Всех больных госпитализировали в КГБУЗ «Городская клиническая больница №10» для обследования и лечения. Еще у 28 человек только подозревают COVID-19. У оставшихся в обсерваторе людей дополнительно взяли анализы на коронавирус.

ИТОГИ ПРОВЕРКИ

Компании «СКК «Газрегион» сотрудники Роспотребнадзора выдали предписание. Согласно этому документу нарушители должны провести дополнительные противоэпидемические мероприятия – продезинфицировать помещения силами специализированного учреждения дезинфекционного профиля. Также компании предстоит организовать медицинское наблюдение за контактными лицами силами медицинской организации. По итогу обсерватор закрыли на карантин.

Сотрудники прокуратуры со своей стороны внесли представление руководителю компании «ССК «Газрегион» об устранении выявленных нарушений. Кроме того, материалы проверки направили в региональные следственные органы для уголовно-правовой оценки действий должностных лиц организации и исполнительных органов власти края. Ситуация остается на контроле аппарата полномочного представителя президента РФ в ДФО.