Новости по коронавирусу в Хабаровском крае: на вечер 28 мая 2020 года число выздоровевших приближается к тысяче

Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 28 мая 2020 года - всего случаев заболевания одна тысяча 959. Из них вылечились 925 человек, 11 скончались, остальные получают лечение.

Общее количество случаев заражения в районах и городах края по данным регионального минздрава по сравнению с предыдущими сутками:

1. Хабаровск и Хабаровский район - 1554 (+61)

2. Ульчский район - 160 (+0)

3. Советско-Гаванский район - 49 (+0)

4. Комсомольск-на-Амуре и Комсомольский район - 61 (+1)

5. Район имени Лазо - 52 (+5)

6. Ванинский район - 15 (+0)

7. Николаевский район - 7 (+0)

8. Охотский район - 7 (+0)

9. Солнечный район - 16 (+0)

10. Верхнебуреинский район - 6 (+0)

11. Амурский район - 9 (+0)

12. Бикинский район - 13 (+1)

13. Вяземский район - 8 (+1)

14. Район имени Полины Осипенко - 1 (+0)

15. Нанайский район -1 (+0)

16. Аяно-Майский район - 0

17. Тугуро-Чумиканский район - 0

За сутки в регионе выявили в общей сложности 69 новых случаев заболевания.

- На сегодняшний день под медицинским контролем остаются четыре тысячи 249 человек. С начала текущего года в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, расположенных на территории края, досмотрели одну тысячу 149 транспортных средств, 55 тысяч 914 человек, - прокомментировали в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.