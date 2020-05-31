Накануне дня основания Хабаровска Гродековский музей показал журналистам два самых ценных фотоальбома из своих фондов

У каждого, наверное, есть свой семейный альбом, а то и не один. Черно-белые, цветные, иногда выцветшие фотокарточки, знакомые и не очень лица родственников, улицы и дома которых уже не найдешь – память, оставленная нам предками. Хабаровск не исключение, только его «семейный» фотоархив храниться в фондах знаменитого Гродековского музея. В фондах музея почти полмиллиона подобных единиц хранения, которые могут рассказать обо всех этапах жизни города.

Старые фотоальбомы настоящие жемчужины коллекции Гродековского музеяФото: Борис КОКУРИН

ГОРОД В КАРТИНКАХ

Небольшой столик, на котором лежат два потрепанных временем альбома - жемчужины местной коллекции, самые старые фотографические свидетельства ушедшей эпохи, уютного, еще не обустроенного и очень провинциального Хабаровска конца XIX века.

Историк всегда найдет много интересного на старых фотографияхФото: Борис КОКУРИН

Один из альбомов принадлежал авантюристу до мозга костей Эмилю Францевича Нино, другой самым, пожалуй, известным хабаровским предпринимателям - семье Плюсниных. Последний передала музею одна из внучек династии Плюсненых жившая в Хабаровске.

Работать с раритетными снимками приходиться обязательно в перчатках и по личному разрешению директора музеяФото: Борис КОКУРИН

- Этот альбом датируется концом XIX, началом XX веков, - рассказывает Анна Аверина, заведующая отделом истории Гродековского музея. – Так как альбом семейный то и фотографии, которые сюда включены это полное отражение частной жизни, этим этот альбом, нам, музейщикам мил и интересен. В отличии от профессиональных съемок в ателье тут разный формат фотографий, разные позы, разный антураж. Тут и семейные праздники, и развлечения и загородная жизнь в том числе запечатлен сам город. Город был достаточно компактным, многие, наверное, помнят выражение: «две горы, три дыры». Это город без таких благ цивилизации как водопровод, электричество, газ телефон, его, кстати, пытался «завести» Плюснин, но не преуспел, не набрал пятидесяти абонентов. Это город, который мы уже никогда не увидим, только на этих фотографиях.

Семейные альбомы того периода попадаются очень редко - фотографирование дорогое увлечение, в основном этот открытки с видами ХабаровскаФото: Борис КОКУРИН

Это на наш дилетантский взгляд фотографии выглядят вполне обычно. Для историка это настоящий клад. Ученый может долго с лупой рассматривать документ что бы понять, например, что написано на афишной тумбе, или какие эполеты носил молодой человек скучающий в беседке, в какую форму одеты солдаты, марширующие по улицам.

В беседке у домаФото: Борис КОКУРИН

Множество деталей, запечатленных бесстрастным объективом, помогают увидеть эпоху в очень ценных деталях. Фотографии не профессиональные, случайные, и этим тоже для историков очень дороги.

Детали интерьера, одежда той эпохи - для историка все представляет ценностьФото: Борис КОКУРИН

ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩАМИ

Отношение к альбомам в музее как к настоящим драгоценностям, например, трогать их разрешается только в специальных перчатках, на «божий свет» снимки достают только с разрешения директора музея, выставляют в помещениях с определенным уровнем влажности и освещения. Хотя в основном экспонируются копии.

Помимо города, в семейном альбоме Плюсниных есть и дачная жизнь на знаменитой заимкеФото: Борис КОКУРИН

С каждым годом пожелтевшие снимки прибавляют в цене и некоторые редкие экземпляры могут стоить как картины известных художников. Это действительно драгоценности и не меньше труда тратится для того, чтобы их добыть. Есть даже специальные сотрудники, которые отслеживают всех потомков известных хабаровчан, находятся с ними в непосредственном контакте, еще с доинтернетовских времен.

Сейчас на подобную фотографию никто не обратит внимания, но пройдет сто лет...Фото: Борис КОКУРИН

- Этот альбом создан был как семейный, долгое время в семье хранился и в конце концов попал к нам в музей можно сказать из первых рук, - делиться Анна Аверина. – Хотя изначально внучка Плюснина не планировала оставлять его в музее. Сначала, после долгих уговоров, она передала его для участия в выставке. Затем посмотрела на то, как обращаются с ее реликвией наши работники, поняла что фотографиям ничего не угрожает, наоборот здесь их будут беречь как зеницу ока, популяризировать историю их семьи и в конце концов наши самые опытные музейщики ее уговорили передать альбом в дар.

Старый Хабаровск совсем не похож на современный городФото: Борис КОКУРИН

В конце концов здесь фотографиям гораздо лучше, чем, например на свалке, где старые альбомы оказываются после смерти единственного владельца. А такое, к сожалению, случается и не так редко, как хотелось бы.

Альбомы были не просто хранилищем фотографий, но и семейной гордостью, поэтому их украшали как моглиФото: Борис КОКУРИН

ПРИВЕТ ОТ ПАГАНЕЛЯ

В отличии от наследников знаменитых купцов, Эмиля Францевича Нино, француза, занесенного беспокойным характером и жаждой всего нового на берега Амура уговаривать расстаться с фотографиями, не приходилось.

Фотография для Эмиля Нино была скорее увлечением, хотя и на ней он неплохо зарабатывалФото: Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова

Искатель приключений сам периодически снабжал своими снимками музей, и не только в Хабаровске. Дело в том, что Эмиль был членом Французского географического общества и подробные отчеты о своих поездках по Приамурью регулярно отправлял в Париж. Хотя в Хабаровск «Паганель» попал совсем не для того, чтобы исследовать жизнь местных народов.

Ребенок на ящике - бытовая сценка из альбома ПлюсниныхФото: Борис КОКУРИН

- В двадцать лет Эмиль Нино закупил партию французского вина, коньяка и шампанского и с братом решился на отчаянное коммерческое предприятие – поехал его продавать в Николаевск-на-Амуре, который в то время был центром Дальнего Востока, - рассказывает Анна Аверина. – Они добрались до Шанхая, там арендовали парусное судно с шестью немецкими матросами и за 35 дней они преодолели путь от Шанхая до Николаевска прибыв в город в 1865 году. Так, кстати, их товар пользовался большим успехом, они все распродали, получили неплохую прибыль, и Эмиль по Амуру добрался до Благовещенска, чтобы потом через Сибирь вернуться на родину.

Несколько месяцев у французского негоцианта занял путь домой, там он еще две недели провалялся с цингой и было совсем уже решил остаться в Париже. Но видимо дальний Восток запал ему в душу, и он все-таки не смог не вернуться.

Собора на рисунке давно уже нет, а тот что построили на площади выглядит совсем по другомуФото: Борис КОКУРИН

В 1880 году Эмиль вместе с супругой, уроженкой Николаевска осел в Хабаровске, где стал довольно успешным предпринимателем, открыл свое фотоателье, но основным видом его деятельности все-таки была коммерция. Здесь предприимчивый фотограф скупал пушнину и золото, которые продавал во Франции. Оттуда он привозил различные модные штучки, которые с успехом распродавал уже в здесь. Тем не менее во время своих экспедиций он сделал множество снимков аборигенов, которые сейчас с интересом изучают ученые.

Еще немного патриархального ХабаровскаФото: Борис КОКУРИН

ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ СНИМКИ

Снимки, сделанные сейчас, говорят работники музея, через какой-то промежуток времени тоже будут представлять историческую ценность.

- Многие не до оценивают то, что их окружает, - отмечает историк. – Люди рассуждают так: ну что ценного, например в трамвайном билетике? А сейчас попробуйте такой найти, не говоря уже о компостерах. Или взять бутылки из-под кефира, где вы сейчас такие найдете? Вот, у нас в музее нет товарных карточек времен Великой Отечественной войны, они просто не сохранились. Так же и с фотографиями. Любое свидетельство ценно для исследователя.

Семейный альбом - память о предках, а сто лет спустя еще и городе которого уже нетФото: Борис КОКУРИН

И то, что их сейчас много не значит, что через сто – двести лет хоть что-то нужное останется. Например, снимки Хабаровска с опустевшими из-за пандемии улицами совершенно точно займут свое место на стендах музея, со временем разумеется. Как и наводнение, постигшее Хабаровск в 2013 году.

Раньше в Хабаровске не было водопровода - воду доставляли именно такие водовозыФото: Борис КОКУРИН

- Разумеется не все фотографии подойдут, должна быть в них определенная научная ценность, но, если например запечатлен Хабаровск, хабаровские праздники, Новый год, может быть даже свадьба это тоже может быть очень интересно музейщикам, - отмечает научный сотрудник.

Так что приходите, приносите, чтобы потом долгие, долгие годы рассказывать потомкам о себе, о жизни своих предков и своего города.

Еще немного старого ХабаровскаФото: Борис КОКУРИН

Такие фотографии могли использоваться как открыткиФото: Борис КОКУРИН

Эти снимки скорее всего сделаны любителямиФото: Борис КОКУРИН