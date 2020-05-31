2020-05-31T07:46:44+03:00
Общество

Дома со всеми неудобствами заиграли яркими красками в день рождения Хабаровска

Жильцы бараков, уставшие ждать расселения, решили сами себе сделать подарок
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Дома со всеми неудобствами заиграли яркими красками ко Дню Хабаровска ФОТО: «Проспект сопротивления»Дома со всеми неудобствами заиграли яркими красками ко Дню Хабаровска ФОТО: «Проспект сопротивления»
Изменить размер текста:

Дома со всеми неудобствами в Хабаровске заиграли новыми красками. Жильцы бараков, все еще ждущие подарок от властей в виде расселения, решили сами себя порадовать и добавить ярких цветов своему серому району на проспекте.

Жильцы бараков решили добавить ярких цветов своему серому району на проспекте ФОТО: «Проспект сопротивления»

Жильцы бараков решили добавить ярких цветов своему серому району на проспекте ФОТО: «Проспект сопротивления»

В канун Дня города, 30 мая, жильцы ветхих домов хоть и не все, но все же вышли на субботник. Они засучили рукава, взяли в руки грабли, лопаты и кисточки и начали наводить порядок вокруг своих серых разваливающихся домов.

Засучили рукава и принялись за работу ФОТО: «Проспект сопротивления»

Засучили рукава и принялись за работу ФОТО: «Проспект сопротивления»

К слову, сами жильцы бараков объединились в так называемый «Проспект сопротивления». Название говорит само за себя – они намерены идти до конца, чтобы выселиться из злополучных аварийных квадратных метров

Жильцы разбили клумбы возле дома ФОТО: «Проспект сопротивления»

Жильцы разбили клумбы возле дома ФОТО: «Проспект сопротивления»

Один из действенных способов достучаться до власти они уже применили, обратившись за помощью к американскому президенту. На что еще хватит их фантазии, чиновникам приходится только догадываться.

Работы продолжались до позднего вечера ФОТО: «Проспект сопротивления»

Работы продолжались до позднего вечера ФОТО: «Проспект сопротивления»

А пока, не смотря на режим самоизоляции, несостоявшиеся расселенцы всеми силами пытаются поддерживать порядок у себя на территории.

Как рассказала Любовь Казакова, жительница одного из бараков и участница рабочей группы по расселению, порядок наводили до позднего вечера ФОТО: «Проспект сопротивления»

Как рассказала Любовь Казакова, жительница одного из бараков и участница рабочей группы по расселению, порядок наводили до позднего вечера ФОТО: «Проспект сопротивления»

Как рассказала Любовь Казакова, жительница одного из бараков и участница рабочей группы по расселению, порядок наводили до позднего вечера. Участвовали не все жильцы, но те, кто пришел, смогли в прямом смысле заметно приукрасить территорию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
ЕАО получит миллионы на «Земского доктора» и «Земского фельдшера»
Две поисковые операции проводят спасатели в Хабаровском крае
Глава региона поздравил хабаровчан с Днем города
Биробиджан и его мэр отмечают вместе дни рождения
Мэр Хабаровска поздравил горожан с Днем города
Число зараженных коронавирусом в Хабаровском крае превысило две тысячи
Спортсмен пробежит 88 километров в честь Дня города в Комсомольске-на-Амуре
Комсомольчанин выкопал на своем участке артиллерийский снаряд
Обстановка в Хабаровском крае 31 мая 2020 года: погода, клещи, радиационный фон
На лишний год задержится в Хабаровском крае иностранец-нелегал
Режим самоизоляции в ЕАО продлили до 14 июня
В июне хабаровчане смогут полюбоваться солнечным затмением
Пожар на территории мебельного центра на окраине Хабаровска тушили больше полутора часов