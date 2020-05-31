Дома со всеми неудобствами заиграли яркими красками в день рождения Хабаровска

Дома со всеми неудобствами в Хабаровске заиграли новыми красками. Жильцы бараков, все еще ждущие подарок от властей в виде расселения, решили сами себя порадовать и добавить ярких цветов своему серому району на проспекте.

Жильцы бараков решили добавить ярких цветов своему серому району на проспекте ФОТО: «Проспект сопротивления»

В канун Дня города, 30 мая, жильцы ветхих домов хоть и не все, но все же вышли на субботник. Они засучили рукава, взяли в руки грабли, лопаты и кисточки и начали наводить порядок вокруг своих серых разваливающихся домов.

Засучили рукава и принялись за работу ФОТО: «Проспект сопротивления»

К слову, сами жильцы бараков объединились в так называемый «Проспект сопротивления». Название говорит само за себя – они намерены идти до конца, чтобы выселиться из злополучных аварийных квадратных метров

Жильцы разбили клумбы возле дома ФОТО: «Проспект сопротивления»

Один из действенных способов достучаться до власти они уже применили, обратившись за помощью к американскому президенту. На что еще хватит их фантазии, чиновникам приходится только догадываться.

Работы продолжались до позднего вечера ФОТО: «Проспект сопротивления»

А пока, не смотря на режим самоизоляции, несостоявшиеся расселенцы всеми силами пытаются поддерживать порядок у себя на территории.

Как рассказала Любовь Казакова, жительница одного из бараков и участница рабочей группы по расселению, порядок наводили до позднего вечера ФОТО: «Проспект сопротивления»

Как рассказала Любовь Казакова, жительница одного из бараков и участница рабочей группы по расселению, порядок наводили до позднего вечера. Участвовали не все жильцы, но те, кто пришел, смогли в прямом смысле заметно приукрасить территорию.