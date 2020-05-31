Число выздоровевших в Хабаровском крае на вечер 31 мая 2020 года превысило тысячу

Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 31 мая 2020 года – всего случаев заболевания две тысячи 81. Из них вылечились 1002 человека, 11 скончались, остальные получают лечение.

Общее количество случаев заражения в районах и городах края по данным регионального минздрава по сравнению с предыдущими сутками:

1 Хабаровск и Хабаровский район – 1671 (+58)

2 Ульчский район – 160 (+0)

3 Советско-Гаванский район – 50 (+1)

4 Комсомольск-на-Амуре и Комсомольский район – 63 (+2)

5 Район имени Лазо – 53 (+1)

6 Ванинский район – 15 (+0)

7 Николаевский район – 7 (+0)

8 Охотский район – 7 (+0)

9 Солнечный район – 16 (+0)

10 Верхнебуреинский район – 6 (+0)

11 Амурский район – 9 (+0)

12 Бикинский район – 14 (+1)

13 Вяземский район – 8 (+0)

14 Район имени Полины Осипенко – 1 (+0)

15 Нанайский район -1 (+0)

16 Аяно-Майский район – 0

17 Тугуро-Чумиканский район – 0

За сутки в регионе выявили в общей сложности 63 новых случая заболевания.

Отметим также, что около 25 процентов выявленных пациентов - это бессимптомные носители, у 55 процентов зафиксировали пневмонию, остальные имеют признаки простудного заболевания.