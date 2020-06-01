Приемная кампания в вузах Хабаровска в 2020 году: когда начнется, новые правила

Приемная кампания в вузах Хабаровска в 2020 году начнется с 20 июня. Однако в этот раз процедура будет происходить иначе, чем в предыдущие годы. Корректировки внесли в связи неблагополучной ситуацией по коронавирусу.

НОВЫЕ ПРАВИЛА ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ В ВУЗАХ ХАБАРОВСКА

В этом году принимать документы от абитуриентов, а также проводить вступительные испытания будут только дистанционно. Это вынужденная мера безопасности.

- К слову, в 2020 году число бюджетных мест в вузах увеличилось до пяти тысяч 140. В медицинском университете число мест увеличили на пять процентов. Еще на восемь процентов выросло количество мест по гуманитарным специальностям, - рассказали в краевом министерстве образования и науки.

График приемной компании зависит от официального дня объявления результатов последнего ЕГЭ, проводимого в основной период. То есть, зачислять в вуз будут только по результатам ЕГЭ – это плюс 23 календарных дня для подачи документов абитуриентами. На направления подготовки с дополнительными испытаниями: «Архитектура», «Физическая культура», «Журналистика», «Хореографическое искусство» прием документов завершится по истечении девяти дней после объявления результатов ЕГЭ.

Отметим также, что особенности приемной кампании в 2020 году не касаются вузов, где готовят кадры в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка. Речь идет о Хабаровском пограничном институте ФСБ России и Дальневосточном юридическом институте МВД России. Вопросы организации их деятельности находятся в ведении МВД России и ФСБ России.

ГРАФИК СДАЧИ ЕГЭ

В Хабаровском крае в этом году школу заканчивают более шести тысяч учеников 11 классов. При этом больше 90 процентов выпускников твердо намерены сдавать ЕГЭ, чтобы поступить в вузы. Их тестирование проведут согласно санитарным нормам, в том числе с соблюдением безопасной дистанции не менее 1,5 метра.

Согласно уточненному расписанию основного периода ЕГЭ 2020 года, очная сдача экзаменов начнется 3 июля. В этот день выпускники сдадут экзамен по географии, литературе и информатике. По русскому языку тестирование проведут 6 и 7 июля, 10 июля – по профильной математике, 13 июля – по истории и физике, 16 июля – по обществознанию и химии, 20 июля – по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам.

На резервные дни отвели 24 июля – можно будет сдать все предметы кроме русского и иностранного языка, и 25 июля – можно будет сдать все предметы.

Для тех, у кого в установленные даты сдать экзамены не получится, предусмотрели дополнительный период проведения экзаменов в августе. Расписание основного и дополнительного периодов ЕГЭ составили так, чтобы все участники смогли успеть подать документы в вузы.

СПОСОБЫ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

Так как в этом году документы от абитуриентов будут принимать дистанционно, соответственно предлагают варианты, как это сделать. Например, через сайты вузов, через единый портал госуслуг во вкладке «Поступление в вуз онлайн». Оригинал документа об образовании и справку о медицинском осмотре можно будет представить не сразу как было раньше, а в течение первого года обучения.

Информация из вузов

На сегодняшний день в железнодорожном университете (ДВГУПС) сообщили, что с 1 июня на сайте университета начнет действовать личный кабинет абитуриента. Через него можно будет подать заявление о приеме и согласие на зачисление с приложением необходимых документов, а также сдать вступительные испытания дистанционно. Уточнить детали по приему документов на заочную форму обучения по программам высшего образования можно по электронному адресу: iifo-pk@festu.khv.ru.

Аналогичная схема поступления будет и в Тихоокеанском университете (ТОГУ). В образовательном учреждении сообщили, что подать заявление о приеме на обучение можно через личный кабинет абитуриента. При оформлении заявки нужно прикрепить сканы необходимых документов. Вступительные испытания проведут дистанционно.

В медуниверситете (ДВГМУ) абитуриенты могут подавать заявления до сдачи ЕГЭ. Прием документов начнется в июне, сразу после того, как выпускники получат аттестаты об образовании и до начала сдачи ЕГЭ. Сначала приемная комиссия будет работать с заявлениями, аттестатами, фотографиями и другими документами. Когда выпускники сдадут ЕГЭ, их баллы внесут в базу, приемная комиссия проведет рейтингование и зачисление.

К слову, в медуниверситете в июне документы смогут подать выпускники средних профессиональных учреждений, бакалавриата и те, кто сдавали ЕГЭ в 2019 году и ранее.

Дистанционно будет работать и комиссия в институте культуры (ХГИК). Консультации по поводу поступления дают по телефонам: (4212) 56-35-40 и 8-984-177-41-20 (звонить в рабочее время) или по электронной почте: pr.kom@hgiik.ru.

В институте инфокоммуникаций (ХИИК) вступительные экзамены проведут также дистанционно, документы для поступления примут в электронном виде. Оригинал документа об образовании надо предоставить в течение первого года обучения. По вопросам поступления консультируют по телефонам приемной комиссии: (4212) 68-28-99 и по электронной почте: 428135@mail.ru.

В академии экономики и права (ХГУЭП) документы от абитуриентов будут принимать по электронной почте priem@ael.ru. При этом в теме письма нужно указать фразу: «Документы (ФИО) на факультет ...». Каждый вложенный документ должен быть назван соответствующим образом, например: «Аттестат» или Личное дело». Также связаться с учебным заведением абитуриенты смогут через личный кабинет поступающего на сайте ХГУЭП.