2020-06-01T09:04:36+03:00
Общество

В Хабаровском крае начали выплачивать по десять тысяч родителям

Денежный дождь дошел и до корреспондента «КП»-Хабаровск», оказавшейся в числе первых получателей
Александр ШТААЛЬ
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Денежный дождь в виде выплат в 10 тысяч рублей начался в Хабаровском краеДенежный дождь в виде выплат в 10 тысяч рублей начался в Хабаровском краеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Первые выплаты на детей начали получать в Хабаровске. Так вышло, что в числе получателей оказался и сотрудник редакции «КП»-Хабаровск» Ольга Кива. Она рассказала, были ли сложности при оформлении заявления.

Единственной трудностью, с которой столкнулась Ольга, стало только то, что после анонсирования выплат сайт Госуслуги буквально встал колом. Однако в течение двух дней техническую проблему решили, и она спокойно подала заявление. Важный момент: у нашей коллеги уже был оформлен СНИЛС на ребенка. Если вы этого не сделали раньше, сейчас самое время.

- У меня давно уже зарегистрирован личный кабинет на этом сайте. Зашла, выбрала нужный раздел, внесла недостающие данные, а именно реквизиты счета, и отправила. Если честно, не очень верилось, что вот так просто перечислят деньги, - рассказала Ольга.

Заявку корреспондент подала в середине мая. Накануне, 31 мая, она получила сообщение о том, что статус ее заявления изменился. В самом сообщении говорилось о том, что по ее заявке принято положительное решение и что услуга оказана. Сегодня, 1 июня, на счет пришли деньги с пометкой, что это пенсия. Сумма, конечно, невеликая, однако в сложившейся обстановке любая помощь семьям уместна.

Напомним, выплаты в 10 тысяч рублей полагаются детям в возрасте от трех до 16 лет. Финансовую помощь оказывают единовременно, независимо от того, есть ли право на материнский капитал. У семей есть почти пять месяцев, чтобы обратиться за выплатами, заявление принимается по 30 сентября включительно. Никаких дополнительных документов представлять не нужно.

К слову, по данным Пенсионного фонда России, 1 июня первые выплаты в 10 тысяч рублей получат родители, подавшие заявление до 22 мая включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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