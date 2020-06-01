2020-06-01T11:35:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Сводка по коронавирусу на вечер 1 июня 2020 года: излечились 1017 человек

Всего случаев заражения в регионе две тысячи 142
Александр ШТААЛЬ
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Сводка по коронавирусу на вечер 1 июня 2020 года: излечились 1017 человек ФОТО: минздрав Хабаровского краяСводка по коронавирусу на вечер 1 июня 2020 года: излечились 1017 человек ФОТО: минздрав Хабаровского края
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Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 1 июня 2020 года – всего случаев заболевания две тысячи 142. Из них вылечились 1017 человека, 12 скончались, остальные получают лечение.

Общее количество случаев заражения в районах и городах края по данным регионального минздрава по сравнению с предыдущими сутками:

1 Хабаровск и Хабаровский район – 1720 (+59)

2 Ульчский район – 160 (+0)

3 Советско-Гаванский район – 49 (+0)

4 Комсомольск-на-Амуре и Комсомольский район – 64 (+1)

5 Район имени Лазо – 53 (+0)

6 Ванинский район – 16 (+1)

7 Николаевский район – 7 (+0)

8 Охотский район – 7 (+0)

9 Солнечный район – 16 (+0)

10 Верхнебуреинский район – 6 (+0)

11 Амурский район – 9 (+0)

12 Бикинский район – 14 (+0)

13 Вяземский район – 7 (+0)

14 Район имени Полины Осипенко – 1 (+0)

15 Нанайский район – 3 (+0)

16 Аяно-Майский район – 0

17 Тугуро-Чумиканский район – 0

За сутки в регионе выявили в общей сложности 61 новый случай заболевания. В основном это жители Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, ряда муниципальных районов края.

Отметим также, что около 67 процентов выявленных пациентов - это бессимптомные носители, у 30 процентов заболевших зафиксировали пневмонию, остальные имеют признаки простудного заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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