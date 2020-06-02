2020-06-01T17:24:30+03:00
Общество

Парад в Хабаровске 24 июня 2020 года: репетиции, салют, во сколько начало

Напомним, 24 июня будет нерабочим днем с сохранением заработной платы
Александр ШТААЛЬ
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Парад в Хабаровске 24 июня 2020 года: репетиции, салют, во сколько началоПарад в Хабаровске 24 июня 2020 года: репетиции, салют, во сколько началоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Парад в Хабаровске 24 июня 2020 года проведут в рамках исполнения указа, подписанного президентом страны Владимиром Путиным. Подготовка к этому мероприятию уже началась. В программу включат не только шествие военных, но и артиллерийский салют. Это мероприятие также посвятят 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Напомним, 24 июня 2020 года будет нерабочим днем с сохранением заработка.

РЕПЕТИЦИИ ПАРАДА В ХАБАРОВСКЕ 24 ИЮНЯ 2020 ГОДА

Тренировки пеших парадных расчетов пройдут в районе арены «Ерофей». При этом будут соблюдены санитарные правила безопасности. Также шествия военные будут отрабатывать на площади имени Ленина в Хабаровске 13, 15 и 17 июня с 20:00 до 22:00. Генеральная репетиция состоится 20 июня с 10:00 до 13:00.

САМ ПАРАД

Начнет парад 24 июня в 10 часов утра на площади имение Ленина. В нем задействуют 149 единиц военной техники.

- В состав механизированной «исторической колонны» включили танки Т-34, ИС-3, самоходную артиллерийскую установки ИСУ-152 и реактивные минометы БМ-13 «Катюша». Также используют танки Т-80, Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2, самоходные артиллерийские установки МСТА-С, ЗРК «Тор-М2У», тяжелую огнеметную систему «Солнцепек», армейские мотовездеходы АМ-1, УАЗ «Пикап», комплексы РЭБ «Леер-2», бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун-К», - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Отметим также, что впервые в состав механизированной колонны войдут самоходные артиллерийские установки «Малка» и «Гиацинт», самоходные минометы «Тюльпан» и РСЗО «Ураган».

Участвовать в параде будут более трех тысяч человек, в том числе две тысячи 400 военнослужащих Восточного военного округа.

САЛЮТ

Салют будет 24 июня. Наблюдать его можно будет в 22:00 возле арены «Ерофей» и в районе краевой набережной в Хабаровске.

Напомним, в этом году из-за коронавируса в целях безопасности отменили традиционный парад на площади имени Ленина и организовали воздушный парад. В праздничный день в небе над Хабаровском пролетели боевые машины, состоящие на вооружении российских войск. В параде задействовали 30 воздушных судов. В их числе вертолеты Ми-8АМТШ, Ка-52, самолеты военно-транспортной авиации Ан-26, Ан-12, Ту-134, истребители Су-35С и истребители-бомбардировщики Су-34.

ИСТОЧНИК KP.RU

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