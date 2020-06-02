«Возвращение на Умальту» - неизвестная страница истории Хабаровского края

Умальте и умальтинцам военных лет - с таким посвящением в честь Великой Победы вышла новая книга известного хабаровского журналиста, лауреата премии Правительства РФ, члена Союза писателей России Станислава Глухова «Возвращение на Умальту. Документальный роман-хроника. 1920-2019 годы».

Умальтинский молибденовый рудник стоит теперь брошенным призраком в верхнебуреинской тайге Хабаровского края. О нем до сих пор мало кто знает.

Вот что говорит автор, коренной дальневосточник - он живет и работает в Хабаровске, о наших с вами земляках - умальтинцах.

ПРОЛОГ

О таких забытых делах обычно узнаешь случайно. В начале 1980-х я работал в газете «Воздушный транспорт» и писал книгу про дальневосточных авиаторов. Один из ее героев, Василий Михайлович Алексахин, упомянул, что в составе «звена особого назначения» он всю войну летал на Умальтинский рудник, вывозил молибден. В глухой верхнебуреинской тайге, отрезанные от всего мира бездорожьем, кроме вольнонаемных, там работали заключенные Умальтлага и высланные по указу советские немцы.

И этим большим - почти десять тысяч человек - и разноперым коллективом руководил тогда 27-летний геолог Андрей Жевтун.

Рудник этот, разведанный на реке Умальте в конце 1920-х, основанный в тридцатых, в годы Великой Отечественной неожиданно стал главным поставщиком оборонного металла, когда фашисты в 1942-м захватили Тырнаузский молибденовый комбинат на Кавказе. Вся надежда танковых и оружейных заводов страны осталась на Умальту...

В сентябре 1981-го я побывал на руднике, который стоял на разбитой дороге между Чегдомыном и прииском Софийский.

Его закрыли еще в 1962 году; фундамент фабрики порос березами и осинами с багряными макушками. На трубе электростанции увековечено сваркой: «27-VI.50 г. э.с. Волосенков сл. Шандрик сл. Клостер». У входа в клуб чаща кустов, я продрался, залез. Вешалка с деревянными крючками, цифры белой краской... Над сценой висит плакат: «Лица, покушающиеся на общественную собственность, являются врагами народа. Конституция Союза ССР». Частный дом с номером 179, голубятня на крыше. На кухне проволока вдоль печки - сушить белье; чугуны разных калибров, рукомойник, цинковое корыто, стиральная доска, веник из высохшего лапника лежит у порога...

Коттедж в два этажа, опоясанный ажурной лестницей, стоял нетронутым. Хотел подняться, ступенька - хрусть! Чуть ногу не сломал. Все доски съело грибком и течением времени, как и все, что было здесь когда-то и прошло.

Вдруг захотелось увидеть тех людей. Но они давно разъехались кто куда, и по служебному авиабилету я облетел весь Советский Союз, разыскивая их, записывал воспоминания. Работал в библиотеках и архивах. В приморском городе Дальнегорске поселился, выйдя на пенсию, Андрей Павлович Жевтун - тот самый, в годы войны молодой директор Умальты. Мы встретились, и по моей просьбе он взялся за мемуары, назвав их «Путешествие в молодость».

По свежим следам я написал тогда повесть «Умальта», в ее основу легли прообразы умальтинцев. Рукопись «по техническим причинам» долго пролежала в моем столе, была издана лишь в 2019 году, в Хабаровске, и меня приняли в Союз писателей России.

Никого уж нет, с кем я встречался... Но осталось многое, что не вошло в повесть: документы, фотографии и самое ценное - исповедально честные рассказы умальтинцев. Помню, все они, как сговорившись, мечтали снова побывать на Умальте, которая единила их когда-то, была стержнем, на коем держалась их картина жизни.

Владислав Раевский, маркшейдер рудника, сказал просто: «Там были самые обыкновенные люди, никто из них не думал, что делает какое-то большое дело. И, одновременно, они делали это дело».

Вместе с ними я вернулся на Умальту. Спросите, почему? Чтобы отдать всем без исключения последний поклон. Даже лагерные зэки и сосланные немцы работали тогда на страну, забыв на время, что сделала с ними страна.

Я вновь собрал их на далеком таежном руднике - в документальной хронике «Возвращение на Умальту». Пусть они сами расскажут нам о себе - как они жили, работали и любили.

ЭПИЛОГ

Издательский дом «Гранд Экспресс», выпустивший новый роман Станислава Глухова, номинировал его на престижную Общероссийскую литературную премию «Дальний Восток» имени В. К. Арсеньева. Приобрести книгу можно в хабаровских газетных киосках сети «Экспресс».