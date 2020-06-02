Владимир Путин пообщался с орденоносной семьей из Комсомольска-на-Амуре

Президент России Владимир Путин провел накануне сеанс видеосвязи с восемью семьями, удостоенными высокой награды - ордена «Родительская слава». В числе награжденных оказалась и семья Любушкиных из Комсомольска-на-Амуре. Владимир и Лилия Любушкины женаты 25 лет и воспитывают семерых дочерей. Старшие - Анна и Ольга уже покинули родной дом и живут со своими семьями в западной части России. Елена - третья дочь Любушкиных - вместе с матерью трудится в православном приходе Кафедрального собора святого пророка Илии Комсомольска-на-Амуре. Остальные девочки получают образование. Глава семьи трудится монтажником радио и специального оборудования в филиале авиационной холдинговой компании «Сухой» «Комсомольский-на-Амуре завод имени Ю.А. Гагарина».

СЕКРЕТ ПРАВИЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ

По словам Лилии Любушкиной, воспитание детей, это совместный труд обоих родителей, и роль отца здесь не менее важна, чем роль матери.

- Отец внес огромный вклад в нашу семью, - подчеркнула она. - Я бы хотела, чтобы отцов тоже награждали, ведь они вносят большой вклад. И воспитание, и кормить надо, и содержать надо, и также терпеть эти бессонные ночи, потом идти на смену, на две смены. Это столько занимает сил и времени. Он это с нами все выдержал.

В ходе беседы Любушкины задали вопрос, возможен ли более ранний выход на пенсию для многодетных отцов. Сейчас это право имеют только матери.

- На этот счет надо подумать. Но законодатель исходил из того, что все же основная нагрузка лежит на плечах мамы. Она все-таки ребенка вынашивает, рожает, это ее здоровье, она часть себя отдает ребенку, и потом все на ее руках. Но над этим тоже можно подумать, над тем, что вы сказали, - отметил президент.

Обсудили и положение на авиационном заводе, где работает Владимир Любушкин.

- Работаем без выходных, несмотря на все ограничения, которые есть, - рассказал он. Вызывались специальные дежурные бригады, создавались, которые работали постоянно. Конечно, те, кто старше 65 лет, сидели дома, как полагается. Я горд, что работаю на таком прекрасном заводе.

Глава государства особо подчеркнул, что традиционное награждение многодетных семей обязательно состоится в Кремле, как только это позволит эпидемиологическая обстановка.

ВЛАСТИ ПОМОГУТ

После беседы с президентом члены семьи Любушкиных пообщались с губернатором края Сергеем Фургалом и главой Комсомольска-на-Амуре Александром Жорником. Глава региона поздравил их с заслуженной наградой.

- Я сам воспитывался в многодетной семье, нас было 10 братьев и сестер, поэтому прекрасно знаю, какой это труд для родителей. Также хорошо понимаю, что такой семье всегда нужна и моральная, и материальная поддержка. Поэтому и власти города, и правительство края готовы такую помощь оказать, - отметил губернатор.

Глава региона попросил мэра Комсомольска-на-Амуре помочь с предоставлением квартиры для старших дочерей. Правительство края, в свою очередь, приобретет для семьи автомобиль. Кроме того, одна из дочерей планирует поступать в медицинский университет в Хабаровске. Сергей Фургал отметил, что власти региона, если это необходимо, готовы помочь с оформлением целевого направления в вуз.

Напомним, орден «Родительская слава» относится к наградам высшего уровня и вручается ежегодно нескольким семьям из разных регионов России, воспитавшим семь и более детей. Награждение сопровождается денежной выплатой. В Хабаровском крае этой награды удостоены шесть семей. Кроме того, на региональном уровне учрежден почетный знак «Родительская слава Хабаровского края». Его удостоены 18 многодетных семей.