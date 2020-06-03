2020-06-03T04:56:06+03:00
Это - Хабаровск!

Детский сад – штаны на лямках: приемная кампания для маленьких хабаровчан

Прямой эфир 3 июня на частоте 88,3 FM
Надежда ВЫХОДЦЕВААгапи ПЕТРОСЯН
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Детский сад – штаны на лямках: приемная кампания для маленьких хабаровчанДетский сад – штаны на лямках: приемная кампания для маленьких хабаровчанФото: Сергей ПЯТКОВ
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Лето – пора приемных кампаний не только для вчерашних школьников, но и для самых маленьких хабаровчан. С 1 июня в детские сады по всей России обычно поступают новые воспитанники, которые начинают адаптироваться к жизни среди сверстников. Однако в этом году из-за пандемии коронавируса дату начала зачисления власти каждого региона должны определить самостоятельно. Главные условия для получения места в детском саду – регистрация в электронной очереди и наличие у ребенка прописки на закрепленной за дошкольным образовательным учреждением территории. Как проходит «приемка» в Хабаровске и как подать документы, рассказала начальник управления образования Татьяна Матвеенкова.

Татьяна Матвеенкова, начальник управления образования Фото: Сергей ПЯТКОВ

Татьяна Матвеенкова, начальник управления образованияФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 03_06_2020.

Татьяна Матвиенкова 03_06_2020

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ИСТОЧНИК KP.RU

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