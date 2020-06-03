2020-06-03T09:10:55+03:00
Это - Хабаровск!

Такие же, как все: новые требования для кандидатов в депутаты

Прямой эфир 3 июня на частоте 88,3 FM
Надежда ВЫХОДЦЕВААгапи ПЕТРОСЯН
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Такие же, как все: новые требования для кандидатов в депутатыТакие же, как все: новые требования для кандидатов в депутатыФото: Сергей ПЯТКОВ
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Люди всегда предъявляли особые требования к представителям власти, ведь выбирая чиновников и депутатов, хабаровчане буквально доверяют им своё благополучие. Выборные представители сделали еще один шаг к открытости – депутат Законодательной Думы Хабаровского края Петр Емельянов внес законопроект, который значительно расширит объем информации о кандидатах в депутаты. Теперь при приеме на госслужбу претенденты обязаны предоставлять справки от психиатра и нарколога так же, как при оформлении водительских прав или разрешения на оружие. Подробнее об этом он рассказал этим утром на радио «Комсомольская правда – Хабаровск».

Петр Емельянов, депутат Законодательной Думы Хабаровского края Фото: Сергей ПЯТКОВ

Петр Емельянов, депутат Законодательной Думы Хабаровского краяФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 03_06_2020.

Петр Емельянов 03_06_2020

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ИСТОЧНИК KP.RU

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