Такие же, как все: новые требования для кандидатов в депутаты

Люди всегда предъявляли особые требования к представителям власти, ведь выбирая чиновников и депутатов, хабаровчане буквально доверяют им своё благополучие. Выборные представители сделали еще один шаг к открытости – депутат Законодательной Думы Хабаровского края Петр Емельянов внес законопроект, который значительно расширит объем информации о кандидатах в депутаты. Теперь при приеме на госслужбу претенденты обязаны предоставлять справки от психиатра и нарколога так же, как при оформлении водительских прав или разрешения на оружие. Подробнее об этом он рассказал этим утром на радио «Комсомольская правда – Хабаровск».

Петр Емельянов, депутат Законодательной Думы Хабаровского краяФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 03_06_2020.