2020-06-02T13:11:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 2 июня 2020 года: излечились 1083 человека

За сутки выздоровели 66 человек
Александр ШТААЛЬ
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Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 2 июня 2020 года: излечились 1083 человека ФОТО: региональный минздравНовости по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 2 июня 2020 года: излечились 1083 человека ФОТО: региональный минздрав
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Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 2 июня 2020 года - всего случаев заболевания две тысячи 209. Из них вылечились 1083 человека, 12 скончались, остальные получают лечение.

Общее количество случаев заражения в районах и городах края по данным регионального минздрава по сравнению с предыдущими сутками:

1 Хабаровск и Хабаровский район – 1791 (+61)

2 Ульчский район – 160 (+0)

3 Советско-Гаванский район – 49 (+0)

4 Комсомольск-на-Амуре и Комсомольский район – 64 (+0)

5 Район имени Лазо – 53 (+0)

6 Ванинский район – 16 (+0)

7 Николаевский район – 7 (+0)

8 Охотский район – 7 (+0)

9 Солнечный район – 19 (+3)

10 Верхнебуреинский район – 7 (+1)

11 Амурский район – 10 (+1)

12 Бикинский район – 14 (+0)

13 Вяземский район – 7 (+0)

14 Район имени Полины Осипенко – 1 (+0)

15 Нанайский район - 4 (+1)

16 Аяно-Майский район – 0

17 Тугуро-Чумиканский район – 0

За сутки в регионе выявили в общей сложности 67 новых случая заболевания.

Отметим также, что около 50 процентов выявленных пациентов - это бессимптомные носители, у 45 процентов зафиксировали пневмонию, остальные имеют признаки простудного заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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