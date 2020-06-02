Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 2 июня 2020 года: излечились 1083 человека
Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 2 июня 2020 года - всего случаев заболевания две тысячи 209. Из них вылечились 1083 человека, 12 скончались, остальные получают лечение.
Общее количество случаев заражения в районах и городах края по данным регионального минздрава по сравнению с предыдущими сутками:
1 Хабаровск и Хабаровский район – 1791 (+61)
2 Ульчский район – 160 (+0)
3 Советско-Гаванский район – 49 (+0)
4 Комсомольск-на-Амуре и Комсомольский район – 64 (+0)
5 Район имени Лазо – 53 (+0)
6 Ванинский район – 16 (+0)
7 Николаевский район – 7 (+0)
8 Охотский район – 7 (+0)
9 Солнечный район – 19 (+3)
10 Верхнебуреинский район – 7 (+1)
11 Амурский район – 10 (+1)
12 Бикинский район – 14 (+0)
13 Вяземский район – 7 (+0)
14 Район имени Полины Осипенко – 1 (+0)
15 Нанайский район - 4 (+1)
16 Аяно-Майский район – 0
17 Тугуро-Чумиканский район – 0
За сутки в регионе выявили в общей сложности 67 новых случая заболевания.
Отметим также, что около 50 процентов выявленных пациентов - это бессимптомные носители, у 45 процентов зафиксировали пневмонию, остальные имеют признаки простудного заболевания.
ИСТОЧНИК KP.RU
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