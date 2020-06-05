Экономика Хабаровска во время пандемии
Прямой эфир 5 июня на частоте 88,3 FM
Экономика Хабаровска во время пандемииФото: Сергей ПЯТКОВ
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Из-за пандемии коронавируса экономика страны переживает не лучшие времена. Наиболее чувствительными к кризису оказались сектор услуг, малый бизнес и самозанятые. Некоторые утверждают, что тяжелее там, где ближе к Европе. Насколько это является правдой и как обстоят дела в экономике Хабаровского края, рассказала и.о. начальника управления экономического развития Елена Гаврина.
Елена Гаврина, и.о. начальника управления экономического развитияФото: Сергей ПЯТКОВ
Это Хабаровск 05_06_2020.
Елена Гаврина 05_06_2020
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ИСТОЧНИК KP.RU