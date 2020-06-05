Заграница только снится: авиасообщение в Хабаровском крае
Прямой эфир 5 июня на частоте 88,3 FM
Заграница только снится: авиасообщение в Хабаровском краеФото: Сергей ПЯТКОВ
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В этом году путешествия заграницу доступны лишь виртуально. И хотя внутреннее сообщение открыто, по прогнозам аналитиков, авиаперевозки в июне достигнут лишь 30% от показателей прошлого года. Как организуется авиасообщение в Хабаровском крае и как компании переживают пандемию, рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Валерий Немытов.
Валерий Немытов, министр транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского краяФото: Сергей ПЯТКОВ
Это Хабаровск 05_06_2020.
Валерий Немытов 05_06_2020
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ИСТОЧНИК KP.RU