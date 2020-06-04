В Облучье за пропаганду нацизма выписан штраф столичному блогеру

Накануне в городе Облучье произошло задержание московского блогера Михаила Баранова, чей документальный видеофильм «Дальний Восток. Закат путинизма» нашумел в интернете. О том, как произошло задержание, корреспонденту «КП» - Хабаровск» рассказал первый секретарь Облученского райкома КПРФ Андрей Пинчук.

ПРИХОДИТЕ НА БЕСЕДУ

- Михаил Баранов приезжал в Облучье еще в прошлом году. Его жена - из этого города. Мы с ним встретились, познакомились. Тогда мы снимали фильм про Облучье, в том числе про ситуацию с несанкционированными свалками. Мы создали группу «Граждане Облучья». Потом Михаил уехал в Москву и где-то в начале марта снова приехал в ЕАО для съемок фильма «Дальний Восток. Закат путинизма». За это время проблем с местными правоохранителями у блогера не возникало. А вчера Михаил позвонил мне и сказал, что его вызывают в полицию, - рассказал Андрей Пинчук.

По его словам, стражи порядка накануне приходили по адресу жены Михаила Баранова, искали блогера. Женщина дала полицейским номер телефона мужа, они позвонили ему и сказали, что нужно встретиться.

- Он спросил, по какой причине. Ему ответили, что побеседуют, а там видно будет. Я прихватил фотокамеру, взял еще одного товарища, где-то в полпятого вечера мы подъехали в отдел МВД по Облученскому району. Из здания вышли люди в гражданском, - рассказал Андрей Пинчук. - Они попросили убрать фотокамеру, но я ответил, что мы имеем право снимать на улице. Встречающие показали свои документы: один был - подполковник, второй - капитан полиции...

Посетителям предложили пройти в помещение. Андрей Пинчук спросил о причине приглашения в полицию - поступило ли заявление какого-то гражданина или есть какие-то документы.

- «Мы с ним просто поговорим», - заверили сотрудники полиции и поинтересовались, кто мы такие. Мы ответили, что являемся друзьями Михаила, хотим присутствовать при беседе. Нам ответили, что этого нельзя. Я спросил, можно ли вести аудиозапись. Получил отказ. После этого на нас решили составить административный протокол за нарушение режима самоизоляции - мы были без медицинских масок. Я понял, что к чему - мы с товарищем ушли, а Михаил остался там, - рассказал Андрей Пинчук.

ПРОПАГАНДИСТ, ГОВОРИШЬ?

Около десяти часов вечера 3 июня Михаил вышел на связь и сообщил, что ему предъявили обвинение в пропаганде нацистской символики.

- Короче, закрыли меня в отделении полиции до суда. Нашли фотографии на моей странице якобы с нацистской символикой. Каким-то образом в 2018 году они у меня там оказались. Мне грозит штраф в размере одной тысячи рублей. Интерес полиции ко мне оказался в этом, - сообщил блогер Михаил Баранов по мессенджеру своим товарищам.

Блогера задержали (ночь он провел, скорее всего, в изолированном помещении), а сегодня его должны доставить в качестве обвиняемого в Облученский районный суд.

- Туда мы попасть не сможем, так как из-за коронавируса посетителей не пускают. Суд пройдет в закрытом режиме. Михаил объяснил полицейским, что кто-то в его группе разместил какие-то фотографии. Если надо, он их немедленно удалит - проблем нет никаких, - рассказал Андрей Пинчук.

По его словам, дед Михаила Баранова - участник Великой Отечественной войны, дошел до Берлина, получил немало наград. Поэтому выдвинутое обвинение нелепо.

- Скорее всего, был звонок из Москвы, и последовало задержание Михаила Баранова. Не исключено, что это связано с фильмом «Дальний Восток. Закат путинизма», который собрал большое количество просмотров. Чтобы предъявить какие-то конкретные претензии по фильму, нужна экспертиза (надо доказать, что имело место какое-либо нарушение). Поэтому пошли таким путем, - поделился своим мнением Андрей Пинчук.

Как сообщила руководитель пресс-службы УМВД по ЕАО Оксана Ткачева, мужчина 1974 года рождения накануне действительно был задержан в городе Облучье сотрудниками полиции. В ОМВД России по Облученскому району в отношении него был составлен административный протокол по статье 20.3 части 1 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики, либо символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой).

- Запрещенные символы сотрудниками полиции УМВД России по Еврейской автономной области были выявлены на личной странице подозреваемого в социальной сети, - пояснила Оксана Ткачева. - В настоящее время материалы об административном правонарушении направлены в судебные органы для привлечения к ответственности согласно действующему законодательству.