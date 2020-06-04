Очередной эфир передачи «Жалобной книги Хабаровского края» прошел на радио «КП» 2 июня

В рамках очередной программы «Жалобная книга Хабаровского края» («ЖКХ») в эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» ее ведущий - председатель Совета регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» в Хабаровском крае Игорь Глухов и гость - главный редактор телеканала 6-ТВ Александр Удовиченко обсудили, как населению правильно работать с депутатами, а также, как простым людям добиться ответа от народных избранников, и чем последние могут им помочь.

Многие на самом деле не знают, что депутаты должны помогать народу.

- Есть мнение, что депутаты должны делать две вещи - принять бюджет и проконтролировать его исполнение. Есть и другое мнение, что депутаты - это люди, которые должны решать проблемы избирателей, - начал диалог Игорь Глухов. - И все же избирателям привычней понимать, что депутат - это не просто некая власть, а что она напрямую общается с людьми и действительно помогает решать насущные проблемы, как и наша программа «ЖКХ».

- Я знаю, что самим депутатам зачастую не достает обратной связи. То есть не хватает информации, - продолжил разговор Александр Удовиченко. - К примеру, во время эфиров на нашем телеканале очень часто создается впечатление, что депутаты и народ - это два полярных мира. С одной стороны - задумано все было как нечто целое, ведь депутат представляет интересы избирателя. Но когда спрашиваешь последнего: «Ты обращался когда-нибудь к депутату?» В основном слышишь ответ - нет.

Они звонят и пишут в основном в СМИ - к нам на ТВ, в газеты, к вам на радио, но никогда не обращаются к своему депутату. А самое кошмарное, что избиратели даже не могут назвать имя и фамилию депутата, которого выбирали на своем участке меньше года назад.

- Это точно непорядок, - поддержал гостя ведущий программы. - К нам действительно поступает много вопросов и жалоб от радиослушателей, начиная с ЖКХ и заканчивая медициной помощью. А обращение к депутатам за решением этих проблем, на мой взгляд, действительно не сильно распространено. Почему?

- Вероятно, люди считают, что при обращении в Думу они столкнутся с некой бюрократической рутиной, бумажной волокитой. Поэтому, думая об этом, они и не предпринимают даже попытки написать депутату. А ведь многие депутаты организуют встречи с избирателями, выезжая, как говорится, на места, и тогда избиратели удивляются, что могут пообщаться с ним напрямую, - подключился к обсуждению куратор радиоэфира Алексей Кондратьев. - Думаю, помощники депутатов или сами народные избранники должны доносить до людей их права.

- У меня есть предположение, почему подобное происходит, - добавил Удовиченко. - Я сам видел, и, возможно, многие избиратели тоже, официальные ответы чиновников на запросы. Так вот, когда читаешь их, понимаешь, что перед тобой - настоящий ребус. По отдельности слова понятны, а общий смысл написанного - нет. Вероятно, люди думают, что и ответы депутатов будут такими же.

- Я считаю, что депутат должен быть тем посредником, который может перевести запросы людей с человеческого языка на административный и помочь направить запрос специалисту, который реально может решить проблему. Ведь зачастую люди не могут сформулировать вопрос к власти, потому что попросту им не хватает специфических знаний, - сказал Игорь Глухов.

- А я сомневаюсь, что депутат в большинстве случаев способен и готов быть неким переводчиком. Ведь ему нужно выслушать человека, углубиться в его проблему. Ведь зачастую обращающийся попросту выливает поток своих мыслей, наболевших бед, и у него попросту получается крик души. Но я хочу верить, что есть такие депутаты, - добавил Александр Удовиченко.

- Более того, у жителей Хабаровского края сейчас есть хороший шанс повзаимодействовать с депутатами. Ведь большинство из них - люди новые, которые были избраны в сентябре прошлого года. Они, как говорится, еще не засиделись на своих местах. Еще полны энтузиазма и хотят что-то делать, решать, изменять. Причем у кого-то из них получается что-то изменить, - объяснил ведущий программы.

Вопрос от радиослушателя:

- А если я не помню, кто мой депутат? Как выяснить его фамилию и как к нему обратиться?

- Сначала нужно найти свой участок по адресу проживания в интернете. Есть депутаты городского уровня, а есть краевого. Причем у городской Думы, и у краевой имеются официальные сайты, где есть раздел «депутаты». Там конкретно указаны границы округов, где избирался каждый депутат. Поэтому большой проблемы найти фамилию депутата не составит, - ответил Глухов.

Также в интернете есть список всех депутатов нынешнего седьмого созыва Хабаровской краевой Думы. И еще у каждого депутата есть обязанность вести прием граждан в определенные часы и в определенном месте, куда можно прийти, лучше с документами, касающимися проблемы, с которой вы хотите к нему обратиться, если таковые есть.

Вопрос:

- У нас в последнее время очень много предоставлено президентом льгот, в том числе и пенсионерам, только почему-то именно москвичам? В нашем крае в это тяжелое время пенсионеры никакой доплаты не получили, - сказал Иван Антонович.

И еще один вопрос от того же радиослушателя:

- Есть такой смешной указ по выплате денежной компенсации лицам, ухаживающим за нетрудоспособными инвалидами. Сумма на Дальнем Востоке составляет тысячу 440 рублей. Но в указе есть оговорка, что компенсацию могут получать люди, не имеющие никаких других доходов: ни пенсий, ни доплат. И как может, скажите, прожить человек на 1440 рублей?

- Последний вопрос как раз к депутатам. А дополнительные выплаты сейчас, во время пандемии, у нас есть. Городские и краевые депутаты приняли ряд мер по поддержке бизнеса: снизили налоги, ставки аренды, а для пенсионеров льгот нет. Хотя у наших соседей - сахалинцев есть региональная доплата к пенсии. Причем она была и до пандемии коронавируса. Я считаю, что нашим депутатам стоит задуматься о таких мерах поддержки. Это справедливо, - ответил ведущий.

Но Иван Антонович может обратиться и напрямую к своему депутату с этими вопросами. Возможно, решение проблемы последует быстрее. Ведь для депутатов эта работа - некий набор своего политического капитала для следующего избирательного цикла. Но они просто не получают от своих избирателей подобных сообщений. А, к примеру, с проблемой ужасного состояния дороги во дворе дома можно обратиться к городскому депутату.

Уважаемые радиослушатели, ничего не бойтесь! Вы все можете!

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