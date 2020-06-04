2020-06-04T12:36:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Число излечившихся от коронавируса в Хабаровском крае на вечер 4 июня 2020 года 1211 человек

За последние сутки домой отправились 426 человек
Александр ШТААЛЬ
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Число излечившихся от коронавируса в Хабаровском крае на вечер 4 июня 2020 года 1211 человек ФОТО: региональный минздравЧисло излечившихся от коронавируса в Хабаровском крае на вечер 4 июня 2020 года 1211 человек ФОТО: региональный минздрав
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Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 4 июня 2020 года - всего случаев заболевания две тысячи 333. Из них вылечились 1211 человека, 14 скончались, остальные получают лечение.

Общее количество случаев заражения в районах и городах края по данным регионального минздрава по сравнению с предыдущими сутками:

1. Хабаровск и Хабаровский район - 1899 (+59)

2. Ульчский район - 160 (+0)

3. Советско-Гаванский район - 49 (+0)

4. Комсомольск-на-Амуре и Комсомольский район - 67 (+1)

5. Район имени Лазо - 53 (+0)

6. Ванинский район - 18 (+0)

7. Николаевский район - 7 (+0)

8. Охотский район - 17 (+0)

9. Солнечный район - 19 (+0)

10. Верхнебуреинский район - 7 (+0)

11. Амурский район - 11 (+0)

12. Бикинский район - 14 (+0)

13. Вяземский район - 7 (+0)

14. Район имени Полины Осипенко - 1 (+0)

15. Нанайский район - 4 (+0)

16. Аяно-Майский район - 0

17. Тугуро-Чумиканский район - 0

За сутки в регионе выявили в общей сложности 60 новых случаев заболевания.

Отметим также, что около 30 процентов выявленных пациентов - это бессимптомные носители, у 45 процентов зафиксировали пневмонию, остальные имеют признаки простудного заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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