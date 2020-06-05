2020-06-05T04:55:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Анализ на коронавирус в Хабаровске: где сдать, сколько стоит

Ответ на самый распространенный вопрос, где сдать анализ на коронавирус, нашла редакция «КП»-Хабаровск»
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Анализ на коронавирус в Хабаровске: где сдать, сколько стоитАнализ на коронавирус в Хабаровске: где сдать, сколько стоитФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Жители краевой столицы довольно часто в последнее время задают вопрос о том, где можно сдать анализ на коронавирус. Напомним, в марте этого года в министерстве здравоохранения края объяснили, что самостоятельная сдача анализов не предусмотрена. На сегодняшний день пройти тестирование могут все желающие.

Напомним, исследование проводят для оценки иммунного ответа на протекающую сейчас (иммуноглобулины М) или перенесенную (иммуноглобулины G) коронавирусную инфекцию. Наличие имунноглобулинов G в сыворотке крови помогает выяснить, сталкивался ли организм с СOVID-19 или нет. По этому показателю оценивают, перенесено ли заболевание бессимптомно или человек уже выздоравливает. Если выявили антитела класса М, значит началась стадия острого инфекционного процесса, то есть человек болен или является носителем.

ГДЕ СДАТЬ АНАЛИЗ НА КОРОНАВИРУС

Лаборатория «ЮНИЛАБ»

Проводят иммуноферментный анализ на качественное выявление специфических антител класса G, которые начинают появляться в крови в острой стадии инфекционного процесса. Максимальная их выработка происходит обычно через 10-14 дней после перенесенной инфекции. Анализ помогает определить наличие текущей инфекции COVID-19 в поздней стадии, в том числе с бессимптомным течением, или уже перенесенного заболевания.

Стоимость исследования: 1550 рублей + 200 рублей забор крови.

КГБУЗ КДЦ «Вивея»

В конце мая анализы на коронавирус начали проводить в КГБУЗ КДЦ «Вивея» всем желающим, в том числе и детям. При сдаче крови до 10 часов утра результат получаете день в день.

Стоимость анализа на антитела класса M: 380 рублей.

Стоимость анализа на антитела класса G: 850 рублей плюс забор крови 300 рублей.

Анализ на наличие имунноглобулинов G и М в сыворотке крови стоит 1530 рублей с учетом забора крови.

КГБУЗ «Горбольница №10»

Анализы на коронавирус начнут делать в поликлинике в поселке Березовка с 8 июня 2020 года. Адрес: квартал Строитель, 1А. Обследования начнут проводить на выявление иммуноглобулинов класса М и G к новой коронавирусной инфекции COVID-19. Заранее нужно записаться по телефону 78-40-96 с 9:00 до 13:00, кроме субботы и воскресенья.

Стоимость: один вид антител 815 рублей, на оба сразу - 1 500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Хабаровском крае и ЕАО»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Врачи смотрели на меня и не понимали, почему я еще жив»: откровения больного коронавирусом из Тольятти
Сергей думал, что болен обычной простудой, пока КТ не показала, что у него работает только 5% легких. Каким чудом он выжил и когда будет дышать сам, врачи не могут и предположить
Новости 24
Молодым ученым в Хабаровском крае выдадут дополнительные стипендии
Замначальника отдела ГИБДД в Хабаровском крае осудят за взятку
Из всех подземных переходов Хабаровска отмыли самый грязный
В Хабаровске на следующей неделе начнутся репетиции парада
Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 5 июня 2020 года: всего заражений 2333
Три человека пострадали после наезда машины на ограждение в Хабаровске
Напавших на милиционера в Хабаровском крае нашли 18 лет спустя
Обстановка в Хабаровске 5 июня 2020 года: пробки на дорогах, отключения воды
Получателей «дальневосточных гектаров» приглашают на круглый стол по мерам поддержки
Обстановка в Хабаровском крае 5 июня 2020 года: погода, клещи, радиационный фон
Хабаровск готовится к новому отопительному сезону
Составитель вагонов нашел четырехлетнего ребенка на железной дороге в Хабаровском крае
Новые автомобили Почты России появятся в Хабаровском крае
Первую очередь центра спорта в Комсомольске сдадут к концу 2020 года
В Хабаровском крае почти 11 тысяч туристов ждут возмещения уже оплаченных путевок
Перевозчиков в Хабаровске наказали за нарушение масочного режима
Газовые котельные заработают в поселке Хабаровского края
На улицах Биробиджана наводят порядок
В магазинах Хабаровска нашли нарушения масочного режима
Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 4 июня 2020 года: лечение получает 21 человек
Систему водоснабжения начнут реконструировать в Бикине
Мэр Хабаровска ушел на карантин
Писателей в Хабаровском крае приглашают на конкурс «Как наше слово отзовется…»
Хабаровск очистили от 213 свалок
Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае к обеду 4 июня 2020 года: всего случаев заболевания 2273
Краснокнижную рыбу в Хабаровском крае спасли от браконьеров