Анализ на коронавирус в Хабаровске: где сдать, сколько стоит

Жители краевой столицы довольно часто в последнее время задают вопрос о том, где можно сдать анализ на коронавирус. Напомним, в марте этого года в министерстве здравоохранения края объяснили, что самостоятельная сдача анализов не предусмотрена. На сегодняшний день пройти тестирование могут все желающие.

Напомним, исследование проводят для оценки иммунного ответа на протекающую сейчас (иммуноглобулины М) или перенесенную (иммуноглобулины G) коронавирусную инфекцию. Наличие имунноглобулинов G в сыворотке крови помогает выяснить, сталкивался ли организм с СOVID-19 или нет. По этому показателю оценивают, перенесено ли заболевание бессимптомно или человек уже выздоравливает. Если выявили антитела класса М, значит началась стадия острого инфекционного процесса, то есть человек болен или является носителем.

ГДЕ СДАТЬ АНАЛИЗ НА КОРОНАВИРУС

Лаборатория «ЮНИЛАБ»

Проводят иммуноферментный анализ на качественное выявление специфических антител класса G, которые начинают появляться в крови в острой стадии инфекционного процесса. Максимальная их выработка происходит обычно через 10-14 дней после перенесенной инфекции. Анализ помогает определить наличие текущей инфекции COVID-19 в поздней стадии, в том числе с бессимптомным течением, или уже перенесенного заболевания.

Стоимость исследования: 1550 рублей + 200 рублей забор крови.

КГБУЗ КДЦ «Вивея»

В конце мая анализы на коронавирус начали проводить в КГБУЗ КДЦ «Вивея» всем желающим, в том числе и детям. При сдаче крови до 10 часов утра результат получаете день в день.

Стоимость анализа на антитела класса M: 380 рублей.

Стоимость анализа на антитела класса G: 850 рублей плюс забор крови 300 рублей.

Анализ на наличие имунноглобулинов G и М в сыворотке крови стоит 1530 рублей с учетом забора крови.

КГБУЗ «Горбольница №10»

Анализы на коронавирус начнут делать в поликлинике в поселке Березовка с 8 июня 2020 года. Адрес: квартал Строитель, 1А. Обследования начнут проводить на выявление иммуноглобулинов класса М и G к новой коронавирусной инфекции COVID-19. Заранее нужно записаться по телефону 78-40-96 с 9:00 до 13:00, кроме субботы и воскресенья.

Стоимость: один вид антител 815 рублей, на оба сразу - 1 500 рублей.