Многодетная семья в Ленинском районе ЕАО ютится в аварийном доме

За последние годы в Еврейской автономной области социально-экономическая обстановка заметно обострилась. Убыль населения в дотационном регионе продолжается, а многие из тех, кто еще не покинул малую родину в поисках лучшей доли, вынужден преодолевать немало житейских трудностей. Так, например, в сложной ситуации оказалась многодетная семья Ильчаниновых, которая второй год выживает в аварийном доме в селе Кукелево Ленинского района.

ЖИЛЬЕ С ИЗЪЯНОМ

Как рассказала корреспонденту «КП»-Хабаровск» 33-летняя жительница села Кукелево Анна Ильчанинова, она вместе с мужем воспитывает пятерых детей, старшему из которых 15 лет, а младшему всего три. Многодетная семья проживает в доме с печным отоплением по улице Комсомольской.

- Этот дом я приобрела пять лет назад, использовав материнский капитал. Вскоре после приобретения наш дом начал разрушаться. Как-то я сняла толь и обнаружила, что сыпется брус. Полы в доме холодные, зимой мы заказывали три машины дров, чтобы не замерзнуть, но толку не было: тепло из прохудившегося дома выходило наружу. Фактически, мы отапливали улицу. Как я узнала, после наводнения 2013 года в этом доме, который построили в 1973 году, должны были сделать капитальный ремонт, но его так и не провели, - пожаловалась Анна Ильчанинова.

О своих бедах она рассказала односельчанке Татьяне Жаспековой, которая работает в администрации Ленинского сельского поселения (село Кукелево входит в состав этого территориального образования). Реагируя на тревожный сигнал, в феврале прошлого года межведомственная комиссия обследовала строение, в котором проживает Ильчаниновы. В итоге осмотра, проведенного специалистами, было выявлено наличие серьезных дефектов – «просадка фундамента до уровня грунта, нарушение жесткости конструкций. Излом половых лаг и досок, отслоение штукатурного слоя. Внутреннее состояние дома неудовлетворительное». Заключение межведомственной комиссии - «обследованное жилое помещение не соответствует требованиям, предъявляемым к жилым помещениям. Признать непригодным для проживания». В этом же документе содержалась рекомендация межведомственной комиссии и предлагаемые меры, которые необходимо принять для обеспечения безопасности или создания нормальных условий для постоянного проживания – «провести восстановительные работы».

КТО ВИНОВАТ?

- После обследования нашего дома я обратилась к главе администрации Ленинского сельского поселения Владимиру Путилову, чтобы мне помогли с капремонтом. Но мое заявление в администрации таинственным образом исчезло. В этом году я написала еще одно заявление, чтобы меня поставили в очередь на получение жилья. Но последовал отказ. Вот что ответили чиновники: «Вам отказано в постановке на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, так как имеете жилое помещение». Значит, я должна выживать в аварийном доме? А если завтра крыша рухнет, и мы вместе с детьми погибнем под обломками? - возмущается Анна Ильчанинова.

По ее словам, получив недавно «коронавирусные выплаты», многодетная семья потратилась на покупку бруса. Но приобретенных материалов явно недостаточно для проведения капитального ремонта аварийного дома. Требуется более значительные финансовые средства, которых у Ильчаниновых нет...

Ильчаниновы купили брус, но для ремонта этого малоФото: Виктор ЧЕРНЕНКО

Старший специалист первого разряда администрации Ленинского сельского поселения Татьяна Жаспекова считает, что в возникшей ситуации виновата многодетная семья. В телефонной беседе с корреспондентом «КП»-Хабаровск» она поделилась своей версией этой истории.

- Анна Сергеевна обратилась ко мне, если не ошибаюсь, в 2015 году, чтобы ей предоставили этот дом по договору социального найма. Она видела, в каком состоянии этот дом, но все равно захотела вселиться. Затем она прописала туда своего знакомого, а сама выписалась. Этот знакомый приватизировал объект, и Ильчанинова купила этот дом на материнский капитал. Понимаете? Затем она обратилась в поселение. Приехала комиссия, признала дом № 9 непригодным для проживания. В прошлом году в Кукелево высвобождалось жилье на этой же улице (дом № 32), и я предложила Ильчаниновым туда переселиться. Она отказалась, пояснив, что не сможет отапливать предложенный дом. «Я сейчас живу без мужа - кто мне дрова туда будет возить?» - пояснила Анна Сергеевна. В итоге тот дом, который я предлагала Ильчаниновым, заняла другая многодетная семья. У той тоже пятеро детей, она их растит одна, без мужа. Сейчас в Кукелево нет свободного жилья необходимой площади, которое можно предоставить Ильчаниновым, - рассказала Татьяна Жаспекова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/783397" frameborder="0"></iframe> Многодетная семья в ЕАО живет в разваливающимся доме, но нового жилья им неположено..Виктор ЧЕРНЕНКО

СНЕСТИ НЕЛЬЗЯ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ

Не понаслышке знает о проблемной ситуации и заместитель главы администрации Ленинского сельского поселения Вячеслав Лавринайтис. Именно он был председателем межведомственной комиссии, которая в прошлом году обследовала дом № 9 по улице Комсомольской в селе Кукелево.

- Анна Сергеевна купила дом за материнский капитал, и через три года он пришел в непригодность. Ситуация странная - ведь покупатели не могли не видеть, в каком состоянии приобретается недвижимость. Межведомственная комиссия признала этот дом непригодным для проживания и подлежащим капитальному ремонту. Он должен быть проведен за счет собственника, - сообщил Вячеслав Лавринайтис.

С этим мнением не согласна биробиджанский юрист Татьяна Добрынина, к которой обратился за комментариями корреспондент «КП»-Хабаровск». По ее словам, результат обследования жилого строения однозначно говорит о том, какие действия должны за этим последовать.

- Ильчаниновых обязаны поставить на учет, как нуждающихся в жилом помещении. У них есть в собственности недвижимость, но она находится в аварийном состоянии. Дом, признанный непригодным для проживания, нельзя ремонтировать, он однозначно подлежит сносу. Отказ администрации можно обжаловать через суд - по закону, пострадавшим должны предоставить подходящее жилье, - пояснила Татьяна Добрынина.

По словам Анны Ильчаниновой, она попытается вместе с супругом, который работает в котельной, подготовить аварийный дом к зиме грядущей. Но стопроцентной гарантии, что ветхое строение выдержит «испытание морозами», никто дать не может.