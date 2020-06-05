В Комсомольске-на-Амуре полностью отремонтируют старейший проспект города

Сейчас эту центральную улицу жители Комсомольска-на-Амуре знают как проспект Мира, однако старожилы города Юности помнят его под другим именем. До пятидесятых годов прошлого столетия, до хрущевской оттепели и разоблачения культа личности объект носил имя Иосифа Сталина.

- Создание этого проспекта было предусмотрено еще первым генеральным планом Комсомольска, разработанным в 1939 году, - рассказали в пресс-службе администрации Комсомольска-на-Амуре. - Решение о выделении средств на его строительство было принято Политбюро ЦК Всесоюзной коммунистической партии (большевиков) в 1940 году. Осенью того же года началось его возведения. В 40-ые годы проспект застраивали, и прокладывали дорожное полотно и тротуары, заключённые ГУЛАГа и японские военнопленные, позже лучшие строительные организации города.

В Комсомольске-на-Амуре полностью отремонтируют старейший проспект городаФото: Правительство Хабаровского края

Как вспоминают историки в то время стройплощадка напоминала зону – была обнесена высоким забором и опутана колючей проволокой, только потом, когда за дела принялись обычные строители ограждения сняли. Первый дом, построенный на улице – здание судостроительного техникума, одновременно шло возведение жилых домов по нечетной стороне проспекта, это были первые кирпичные типовые дома в городе. Работы завершились только в 1955 году.

В Комсомольске-на-Амуре полностью отремонтируют старейший проспект городаФото: Правительство Хабаровского края

Вот уже около 20 лет работ по реконструкции на одной из самых красивых улиц города Юности (чего стоит только знаменитый дом со шпилем) не проводилось. Проспект латали, но проезжая часть постепенно приходила в упадок. Только в 2019 году краевыми властями было принято решение о ремонте проспекта Мира. Поскольку работы предполагаются масштабные было решено разбить их на несколько этапов. Первым стал участок от площади Металлургов до Аллеи Труда, протяжённостью 1 400 метров.

- Подрядной организацией ООО «Руст» на всём протяжении ремонтируемого участка демонтированы старые бордюры, установлены новые, - сообщают в администрации города. - Ведется снятие верхнего слоя старого асфальта. Началась укладка первого слоя нового асфальтового покрытия. Подготовлены для асфальтирования технические тротуары, продолжается замена брусчатки на ряде участков тротуара. Обновление этого участка проспекта Мира должно завершиться уже к концу сентября 2020 года. Продолжить ремонт улицы планируется в следующем году.

В Комсомольске-на-Амуре полностью отремонтируют старейший проспект городаФото: Правительство Хабаровского края

Деньги на ремонт первого проспекта Комсомольска-на-Амуре нашлись благодаря участию города в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который реализуется в Комсомольске уже второй год, - сообщают в мэрии.

- Всего в рамках нацпроекта «БКАД» в Комсомольске-на-Амуре в этом году будет отремонтировано 19 улиц, причем на 17 из них работы уже ведутся, на 5 уложен новый асфальт, - подчеркнули в правительстве Хабаровского края. - В этом году город по национальному проекту получил почти 500 млн рублей из федерального бюджета.

В Комсомольске-на-Амуре полностью отремонтируют старейший проспект городаФото: Правительство Хабаровского края

Недавно ход реконструкции проверил губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Всего же в рамках нацпроекта в этом году будет отремонтировано 95 объектов общей протяженностью в 90 километров. Работы будут вестись в как в Комсомольске-на-Амуре, так и в Хабаровске. Стоимость работ – более 3 миллиардов рублей.