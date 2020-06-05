Нужен, но через два года: депутаты Хабаровского края обсудили законопроект о туристской деятельности

В Законодательной думе Хабаровского края обсудили проект федерального закона о туристской деятельности. В законопроекте «Об основах туристской деятельности в РФ» много моментов, направленных на повышение защищенности потребителей услуг и обеспечение эффективности механизмов экономической ответственности туроператоров перед клиентами.

Так, предлагается внедрить систему «Электронная путевка», которую с 2015 года разрабатывает Ростуризм. Она предусматривает создание единой базы данных о турах, приобретенных россиянами через туркомпании. Путевка в электронном виде должна размещаться в системе, в случае невыполнения этого требования на компанию будет наложено административное взыскание. Кроме того, размещение планируется сделать платным – деньги будет взимать оператор системы.

Из кризиса, по прогнозам специалистов, туротрасль будет выходить долго и сложноФото: Законодательная дума Хабаровского края

Комитет Законодательной думы Хабаровского края по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры отметил, что в целом такой закон нужен как отрасли, так и потребителям ее услуг. Он сделает процесс прозрачным, подконтрольным, повысит ответственность туроператоров и отсечет с рынка недобросовестных игроков. Однако вводить его в текущей экономической обстановке преждевременно, посчитали депутаты.

- Сейчас пока только накапливаются долговые обязательства, в том числе по выплате заработной платы сотрудникам, осуществлению налоговых и арендных платежей, оплате жилищно-коммунальных услуг и иных расходов. Эксперты отмечают, что скорее всего возобновление международного туризма следует ожидать только в конце 2021 года, подобная ситуация обстоит и по внутреннему туризму, - рассказала Валентина Неретина, начальник отдела аналитической работы и организации туристической деятельности комитета по туризму министерства культуры края.

Из кризиса, по прогнозам специалистов, туротрасль будет выходить долго и сложно. Резко, до нуля, обрушившийся спрос не восстановится так же быстро, как падал. Возложить сейчас на туроператоров (турагентов) дополнительную нагрузку по обеспечению функционирования системы «Электронная путевка», все равно что объявить о ликвидации турбизнеса в России.

- Учитывая крайне тяжелое положение отрасли, считаем введение фискальной нагрузки пока излишним. Предлагаем внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации поправку, которой переносится вступление в силу закона на два года – с изменением даты на 1 января 2023 года. К этому времени, по прогнозам специалистов, отрасль должна восстановиться, - отметил, подводя итоги обсуждению, председатель комитета регионального парламента по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры Виктор Лопатин.

Комитет предложение одобрил, на внеочередном заседании Законодательной Думы края депутаты поддержали его единогласно. Соответствующее постановление направлено Госдуму.