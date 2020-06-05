2020-06-05T05:57:53+03:00
Общество

Нужен, но через два года: депутаты Хабаровского края обсудили законопроект о туристской деятельности

По мнению народных избранников, введение электронных систем требует средств, которых у отрасли сейчас просто нет
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
Поделиться:
Нужен, но через два года: депутаты Хабаровского края обсудили законопроект о туристской деятельностиНужен, но через два года: депутаты Хабаровского края обсудили законопроект о туристской деятельностиФото: Законодательная дума Хабаровского края
Изменить размер текста:

В Законодательной думе Хабаровского края обсудили проект федерального закона о туристской деятельности. В законопроекте «Об основах туристской деятельности в РФ» много моментов, направленных на повышение защищенности потребителей услуг и обеспечение эффективности механизмов экономической ответственности туроператоров перед клиентами.

Так, предлагается внедрить систему «Электронная путевка», которую с 2015 года разрабатывает Ростуризм. Она предусматривает создание единой базы данных о турах, приобретенных россиянами через туркомпании. Путевка в электронном виде должна размещаться в системе, в случае невыполнения этого требования на компанию будет наложено административное взыскание. Кроме того, размещение планируется сделать платным – деньги будет взимать оператор системы.

Из кризиса, по прогнозам специалистов, туротрасль будет выходить долго и сложно Фото: Законодательная дума Хабаровского края

Из кризиса, по прогнозам специалистов, туротрасль будет выходить долго и сложноФото: Законодательная дума Хабаровского края

Комитет Законодательной думы Хабаровского края по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры отметил, что в целом такой закон нужен как отрасли, так и потребителям ее услуг. Он сделает процесс прозрачным, подконтрольным, повысит ответственность туроператоров и отсечет с рынка недобросовестных игроков. Однако вводить его в текущей экономической обстановке преждевременно, посчитали депутаты.

- Сейчас пока только накапливаются долговые обязательства, в том числе по выплате заработной платы сотрудникам, осуществлению налоговых и арендных платежей, оплате жилищно-коммунальных услуг и иных расходов. Эксперты отмечают, что скорее всего возобновление международного туризма следует ожидать только в конце 2021 года, подобная ситуация обстоит и по внутреннему туризму, - рассказала Валентина Неретина, начальник отдела аналитической работы и организации туристической деятельности комитета по туризму министерства культуры края.

Из кризиса, по прогнозам специалистов, туротрасль будет выходить долго и сложно. Резко, до нуля, обрушившийся спрос не восстановится так же быстро, как падал. Возложить сейчас на туроператоров (турагентов) дополнительную нагрузку по обеспечению функционирования системы «Электронная путевка», все равно что объявить о ликвидации турбизнеса в России.

- Учитывая крайне тяжелое положение отрасли, считаем введение фискальной нагрузки пока излишним. Предлагаем внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации поправку, которой переносится вступление в силу закона на два года – с изменением даты на 1 января 2023 года. К этому времени, по прогнозам специалистов, отрасль должна восстановиться, - отметил, подводя итоги обсуждению, председатель комитета регионального парламента по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры Виктор Лопатин.

Комитет предложение одобрил, на внеочередном заседании Законодательной Думы края депутаты поддержали его единогласно. Соответствующее постановление направлено Госдуму.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Чтобы «подкатить» к девушке, цитирую Бродского, и ее сердечко тает»: Невероятная история жизни программиста с ДЦП, который в 21 год попал в список Forbes
Иван Бакаидов создал приложение для таких, как он сам - не умеющих говорить и писать, но жаждущих свободы [фото, видео]
Новости 24
Молодым ученым в Хабаровском крае выдадут дополнительные стипендии
Замначальника отдела ГИБДД в Хабаровском крае осудят за взятку
Из всех подземных переходов Хабаровска отмыли самый грязный
В Хабаровске на следующей неделе начнутся репетиции парада
Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 5 июня 2020 года: всего заражений 2333
Три человека пострадали после наезда машины на ограждение в Хабаровске
Напавших на милиционера в Хабаровском крае нашли 18 лет спустя
Обстановка в Хабаровске 5 июня 2020 года: пробки на дорогах, отключения воды
Получателей «дальневосточных гектаров» приглашают на круглый стол по мерам поддержки
Обстановка в Хабаровском крае 5 июня 2020 года: погода, клещи, радиационный фон
Хабаровск готовится к новому отопительному сезону
Составитель вагонов нашел четырехлетнего ребенка на железной дороге в Хабаровском крае
Новые автомобили Почты России появятся в Хабаровском крае
Первую очередь центра спорта в Комсомольске сдадут к концу 2020 года
В Хабаровском крае почти 11 тысяч туристов ждут возмещения уже оплаченных путевок
Перевозчиков в Хабаровске наказали за нарушение масочного режима
Газовые котельные заработают в поселке Хабаровского края
На улицах Биробиджана наводят порядок
В магазинах Хабаровска нашли нарушения масочного режима
Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 4 июня 2020 года: лечение получает 21 человек
Систему водоснабжения начнут реконструировать в Бикине
Мэр Хабаровска ушел на карантин
Писателей в Хабаровском крае приглашают на конкурс «Как наше слово отзовется…»
Хабаровск очистили от 213 свалок
Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае к обеду 4 июня 2020 года: всего случаев заболевания 2273
Краснокнижную рыбу в Хабаровском крае спасли от браконьеров