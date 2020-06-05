Власти Хабаровского края взялись за развитие Бикинского района

Свой ежегодный отчет Сергей Королев, глава Бикинского района, предоставил не только районным депутатам, но и краевым властям.

О ПРОБЛЕМАХ ЗНАЕМ...

На внеочередном заседании собрания депутатов района, где Сергей Королев докладывал о проделанной в 2019 году работе, присутствовали губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, председатель Законодательной думы края Ирина Зикунова, депутаты Кирилл Цмакалов и Татьяна Орлик, ключевые министры правительства Хабаровского края.

Отчет районного главы вызвал у краевых парламентариев двоякое ощущение: проблемы обозначены, значит, районные власти в курсе происходящего, но при этом варианты их решения не предложены. Сергей Королев доложил, какие программы реализуются на подведомственной территории, какие есть сложности и достижения в социальной сфере, сельском хозяйстве, в ЖКХ. По мнению Ирины Зикуновой, у главы района нет комплексного видения состояния экономики района, проблемы сельхозотрасли обозначены, но план по ее развитию не представлен. Краевые депутаты также заметили, что есть сложности во взаимодействии между районными депутатами, администрациями района и поселений.

- Когда закончилась процедура представления отчета и прозвучали все вопросы, довольно быстро состоялось голосование депутатов за оценку в адрес этого отчета. Не могу не отметить, что на заседании не прозвучали мотивированные выступления депутатов по предложениям к оценке работы главы и возглавляемой им администрации, - отметила спикер краевой думы. - Голосование прошло быстро и, по сути, отчет не получил одобрения у большинства собрания депутатов. Такой исход обсуждения требует веских аргументов.

...ЗНАЕМ И КАК ИХ РАЗРЕШИТЬ

Сергей Фургал также не впечатлился отчетом районного главы.

- Меня, как и депутатский корпус, волнует вопрос - почему некогда очень перспективный район, который несколько десятилетий назад занимал передовые позиции в крае в том числе по сельскому хозяйству, утратил этот статус? - задал отнюдь не риторический вопрос губернатор. - Об этом говорят экономические показатели, они ниже, чем в среднем по краю. При этом у территории есть все возможности для развития.

Губернатор, кстати, приехал в район не с пустыми руками, а с конкретными предложениями о помощи. В первую очередь речь идет о наиболее затратных проектах, средства на которые в бикинском бюджете явно не найдутся. Это социальная инфраструктура, модернизация объектов ЖКХ. Объем капитальных вложений по этим направлениям в ближайшие годы составит полтора миллиарда рублей, отметил губернатор. Кроме того, отраслевые министры дали предметную оценку сельхозпредприятиям, действующим в районе, рассказали о планах развития аграрной сферы на базе АО «Лермонтовское». Сергей Фургал предложил сформировать комиссию, в которую вошли бы депутаты краевого парламента, с тем, чтобы разработать конкретные планы развития района. Ирина Зикунова от лица думы согласилась с этим предложением, пообещав всестороннюю поддержку со стороны депутатского корпуса.