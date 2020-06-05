Река уходит: придомовые территории села Нелькан полностью освободились от воды

Напомним, что в конце мая в реке Мая из-за обильного снеготаяния в верховьях резко поднялся уровень воды. Первого июня стало известно, что река подтопила 20 придомовых территорий в селе Нелькан Аяно-Майского района Хабаровского края. На подтопленных территориях проживали 44 человека, восемь из которых дети. Кроме того, вода зашла и в один дом с двумя жильцами. Им пришлось перебраться к родственникам.

Тогда уровень воды в реке перевалил за отметку неблагоприятного явления - гидрологи зафиксировали 569 сантиметров. В селе объявили чрезвычайное положение. На место происшествия выдвинулась группа спасателей. При необходимости местные власти были готовы эвакуировать местных жителей из собственных домов в пункты временного размещения. Однако уже через два дня гребень паводка миновал Нелькан, так и не достигнув отметки опасного явления.

Как рассказали в МЧС, в течение прошедших суток отмечается спад уровня воды в реке Мая у села Нелькан. По данным спасателей вода покинула последние остававшиеся затопленными придомовые участки, и теперь затопленных дворов в населенном пункте нет.

- К вечеру 4 июня уровень воды у села Нелькан составил 489 сантиметров, - рассказали в Главном управлении МЧС России по Хабаровскому краю. - Данный показатель значительно ниже отметки неблагоприятного явления, которая составляет 560 сантиметров. На утро 5 июня уровень воды по данным автоматического гидропата - 474 сантиметров, то есть минус 30 сантиметров за сутки. Подтопленных территорий в населенном пункте уже нет.

Сейчас в селе еще остаются специалисты РСЧС, которые осуществляют мониторинг паводковой обстановки и проводят подворовой обход. А на базе школы-интерната подготовлен к развертыванию пункт временного размещения. Впрочем, жители домов от эвакуации отказались. Тем не менее «большая вода» отправилась дальше - ниже по течению. Там находится еще один поселок - Аим.

- По уточненной информации, в Аяно-Майском районе на реке Мая у села Аим смещение гребня паводка ожидается 5-7 июня с достижением уровня воды 700-750 сантиметров, при отметке неблагоприятного явления - 900 сантиметров,- отметили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - Прогнозируется затопление левобережной поймы на глубину около одного метра, без угрозы хозяйственным объектам.

Кроме того, по данным гидрологов, из-за обильных дождей на отдельных участках рек Амгунь, Хор, Сукпай, Матай наблюдаются подъемы на 6-44 сантиметра за сутки. Паводки проходят в основных берегах. А на реке Амур преобладает спад уровня воды.