День города в Комсомольске-на-Амуре в 2020 году отпразднуют онлайн

12 июня Город юности отмечает свой 88-й день рождения, и пройдет он очень необычно. В то время, как на западе страны уже потихоньку ослабляют меры самоизоляции, введенные из-за пандемии коронавируса, в Хабаровском крае ситуация по-прежнему остается сложной, поэтому в городской администрации Комсомольска-на-Амуре приняли решение не выводить людей на улицы, а провести День города в режиме онлайн.

ОТМЕТИМ ВИРТУАЛЬНО

Такое решение далось нелегко - в городе привыкли масштабно праздновать день рождения технологической столицы Дальнего Востока, но здоровье людей важнее, подчеркнули в мэрии. Так что всем, кому небезразличен Город юности, добро пожаловать в интернет.

- Ничего не поделаешь, - поделился Иван Лаврентьев, руководитель пресс-службы администрации Комсомольска-на-Амуре. - Сейчас лучше массовые мероприятия не проводить. Даже салюта не будет, чтобы народ не собирался. Единственное, сейчас рассматривается возможность провести торжественное возложение цветов к памятнику первостроителям города, но если оно и состоится, то с обязательным соблюдением всех мер эпидемической безопасности.

Итак, как пройдет День города в Комсомольске в 2020 году и все ссылки на праздничные мероприятия.

КОНКУРСЫ, КВЕСТЫ И АКЦИИ

Как сообщают в администрации города, с начала лета в инстаграм-аккаунте городской отдел культуры проводит онлайн-акцию «Моя Родина - Комсомольск-на-Амуре», посвященную Дню города, а итоги акции будут подведены 12 июня в день рождения Комсомольска.

5, 8, 10 и 12 июня Городская централизованная библиотека на своем официальном сайте и в социальных сетях разместит публикации информационной справки из серии постов «Вопрос-ответ про историю Комсомольска-на-Амуре». А 10, 11 и 12 июня опубликует видео выступления поэта-комсомольчанина.

11 июня Дворец культуры «Алмаз» в социальных сетях, инстаграм-аккаунте и на официальном сайте опубликует выездные концертные программы ко Дню города и Дню России на дворовых площадках микрорайона «Амурлитмаш».

12 июня проведут онлайн-квест «Культурно гуляем по городу Ю» и звуковую трансляцию на придворцовой площади «Алмаза», концерт-поздравление онлайн ко Дню города и Дню России с участием вокальной студии «Звездный час», выступление образцового хореографического коллектива «Праздник детства», театральной студии «ПремьерА», детской вокальной группы «Хосикта», народного песенно-танцевального ансамбля «Гивана».

Также в июне Городской краеведческий музей на официальном сайте и в социальных сетях разместит рассказы по истории города и акцию «Город юности». 11 июня там же будет размещена выставка «Город юности» к 88-летию Комсомольска-на-Амуре. 12 июня - выставка «Преданья старины». 18 июня выставка «История паромной переправы станции Комсомольск - Пивань» к 75-летию паромной переправы.

ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР И МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ

До 7 июня зоологический центр «Питон» на своем сайте и в социальных сетях проведет игры для детей «Зооследопыт» - помоги животным найти домик, маму, хвост. 3+. Конкурс видеопоздравлений «С Днем Рождения, «Питон», посвященный 30-летию зоологического центра (на конкурс принимаются видеопоздравления объемом не более 1,5 минуты).

В июне пройдут показательные кормления в онлайн-режиме; «Зоофитнес для питомцев» - благотворительная акция в онлайн-формате по сбору игровых, занимательных предметов (мячи, канаты, пластиковые бочки, качели). Кроме того, каждую среду в зооцентре показывают цикл рассказов о животных «Один день из жизни животного». С 22 по 28 июня будет организован рассказ о краснокнижных животных центра.

В июне Музей изобразительных искусств на официальном сайте и в социальных сетях Одноклассники, Вконтакте, Instagram разместит видеоролики, посвященные Комсомольску-на-Амуре (история строительства города, городские пейзажи), демонстрирующие произведения живописи и графики из музейного собрания, выполненные художниками в разные годы; видеоролики, рассказывающие о музейных коллекциях, экспонатах; онлайн-викторины.

12 июня Художественная школа на официальном сайте, в социальных сетях проведет онлайн-выставку учащихся школы «Мой любимый город». 12 июня Драматический театр на официальном сайте, в социальных сетях Одноклассники, Вконтакте, Instagram и на своем канале в YouTube проведет онлайн-показ спектакля «Город на заре - город Солнца».