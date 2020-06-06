Три предприятия в Хабаровском крае завозили в отдаленные районы больных COVID-19 вахтовиков

Несмотря на общую тенденцию снижения общего количества случаев заболевания коронавирусной инфекцией нового типа, в Хабаровском крае ситуация продолжает оставаться напряженной. Тем более странным выглядит на фоне общей борьбы с пандемией небрежность некоторых соотечественников, откровенно пренебрегающих разработанными правительством правилами санитарно-эпидемиологической защиты.

УМЫСЕЛ ИЛИ НЕБРЕЖНОСТЬ?

В Хабаровском крае сразу три предприятия, уклонялись от карантинных мер и помещения в обсерваторы сотрудников, готовящихся к выезду на вахту. В результате среди заразившихся по месту работы сотрудников количество зараженных коронавирусной инфекцией нового типа возросло в четыре раза с 3 до 13 процентов. Об этом доложила на заседании оперативного штаба главный санитарный врач Хабаровского края Татьяна Зайцева.

- На предприятиях систематически выявляются нарушения в обеспечении санитарного режима, - отметила она. - В частности, люди, прибывающие в регион на заработки, не проходят карантин, как это положено. Руководители некоторых фирм уклоняются от помещения своих сотрудников в обсерваторы. В итоге в отдаленные районы могут прилететь уже зараженные работники.

ПОКАЖЕТ СЛЕДСТВИЕ

Сейчас для передачи в следственные органы готовятся материалы сразу по трем предприятиям - нарушителям. Мы ведем расследование в отношении организаций ООО ССК «Газрегион», ООО «Альянс-Стройиндустрия», работающих в Хабаровске. Санэпидрасследование проведено также в отношении рыбодобывающей компании «Север» в Охотском районе, которая завезла на вахту в Охотский район 9 сотрудников, зараженных коронавирусом. Таким образом, в районе число заболевших уже составляет 17 человек.

- В администрации района пояснили, что руководитель рыбодобывающей компании был неоднократно предупрежден о правилах прибытия сезонных рабочих и об ответственности за нарушения, в том числе и в письменной форме, - рассказали в пресс-службе краевого правительства. - Однако он проигнорировал требования властей и теперь будет отвечать по всей строгости закона.

Глава региона Сергей Фургал распорядился в оперативном порядке передать материалы проведенного Роспотребнадзором расследования сотрудникам правоохранительных органов.

- Уже несколько месяцев подряд мы подробно объясняем, как должен быть организован вахтовый процесс. Каждая из таких компаний должна организовать обсерватор или по месту своего нахождения или помещать своих сотрудников на карантин в Хабаровске, как это делают добропорядочные предприятия, - подчеркнул губернатор. - Тем не менее, отдельные компании вопреки всему нарушают закон и создают угрозу вспышки опаснейшей инфекции в отдаленных районах. Время уговоров закончилось, теперь пусть работают следователи.

Всего за последнее время сотрудниками Роспотребнадзора проведено 138 проверок предприятий. На 122 объектах были выявлены нарушения. В 7 районах развернуто 27 обсерваторов. В них помещены 1607 человек. Среди них находятся как люди, прилетевшие из-за границы и других регионов, так и вахтовики, которых завозят на работу крупные компании. В Хабаровске работают 12 обсервационных пунктов.

Напомним, вчера во время прямого эфира в социальной сети Инстаграм Сергей Фургал заявил о возможности отмены режима самоизоляции с 11 июня.