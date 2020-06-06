Комсомольские экологи предлагают губернатору создать природный парк на озере Амут

Комсомольские общественники продолжают работу по спасению реликтовых лесов в районе озера Амут и хребта Мяо-Чан. В течение недели, специальная межведомственная комиссия по мониторингу использования лесов работала на выезде, осматривая места рубок древесины для нужд населения и злополучные «санитарные рубки» в районе озера Амут, наделавшие столько шума осенью прошлого года.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Напомним, первые вырубки на озере Амут начались еще в 2007 году. Тогда в водоохранной зоне была прорублена просека, ширина которой местами превышает пятьдесят метров. Позже, в 2013 году, стройка второй очереди трассы в бассейне реки Амуринки привела к тому, что был полностью смыт почвенный слой на одном из склонов хребта Мяо-Чан, а вся грязь «скатилась» по склону в озеро. После протестов экологов вырубки были официально прекращены. Но, летом 2019 года на предгорьях Мяо-Чана вновь появились дровосеки из Амгуньского лесничества. Вооруженные актом о лесопатологическом исследовании и бензопилами они принялись наводить «порядок» на Мяо-Чане.

Мяо-Чан и Амут не просто «маленькие горы», а уникальнейшее место, которое мы хотим уберечь от бессмысленных рубок ФОТО: Екатерина Кондратьева

История получила большой общественный резонанс. В дело вмешалось краевое правительство. Губернатор потребовал разобраться с ситуацией вокруг одного из чудес Хабаровского края.

- Это что же такое получается, за здорово живешь заехали, вырубили сопки, озеро запоганили и думаете, что никому за это ничего не будет? Ошибаетесь, - возмущался Сергей Фургал в конце сентября 2019 года. - Создадим комиссию, поедем по всем санитарным вырубкам, проведем анализ пеньков и разберемся, что это был за лес, каких пород, куда он делся, куда делись деньги от его реализации.

Комиссия была создана. Первые результаты ее работы показали – лес вырублен законно, а все вырубленное сухостой или старые больные деревья. А вот причину загрязнения уникального чуда природы выяснить с ходу не удалось. И комиссия продолжила свою работу дальше. Не опускали рук и общественники.

ПРИРОДНЫЙ ПАРК

- Мяо-Чан и Амут для нас не просто «маленькие горы», а уникальнейшее место, которое мы хотим уберечь от бессмысленных рубок, сохранить для отдыха и тишины, для наслаждения природой, для катания на горных лыжах, сноуборде, а также для обучения туристическим навыкам и проведения познавательных экскурсий, - написала Екатерина Кондратьева, начальник отдела экологического просвещения Комсомольского заповедника. - На комиссии было решено сделать-таки на территории высокогорной части хребта Мяо-Чан природный парк для туризма и охраны!

Инициативной группе, в состав которой входит и Екатерина Кондратьева, было предложено разработать проект природного парка.

План будущего природного парка ФОТО: со страницы Екатерины Кондратьевой

- Нам предложили прикинуть площадь и написать обоснование этого проекта. Предполагаемая площадь – 62 тыс. га. В нее вошли все изюминки территории – гора Чалба (1556), пик Мяо-Чан (1469), гора Луковица (1218), Крепость и другие. Именно с этих вершин открываются замечательные виды на горную цепь Баджальского хребта, ленту Амура, озеро Эворон и город Комсомольск-на-Амуре с прилегающими к нему поселками, - отметила эколог.

Создание подобного природного парка станет существенным рычагом для развития экологического туризма в регионе. Территорию планируют разделить на несколько зон, выделить рекреационную и познавательную зону, зону активного туризма. Тем более, что подходящая инфраструктура в наличии: базы «Эвен», «Амут Сноу Лейк», «Холдоми». Проект парка готов уже направлен на рассмотрение председателю комиссии.

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